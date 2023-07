Pioggia e vento forte, mezz’ora da incubo

In pochi minuti, ieri mattina, il cielo terso sopra l’Appennino si è coperto di minacciosi nuvoloni neri e in un baleno si è scatenato l’inferno. È iniziata una pioggia fitta e violenta accompagnata, a tratti, da piccoli chicchi di grandine e raffiche di vento. L’improvvisa ondata di maltempo si è lasciata alle spalle edifici scoperchiati, alberi spezzati, blackout elettrici, qualche allagamento e strade interrotte. Diversi gli interventi dei Vigili del fuoco.

Dopo nemmeno mezz’ora il cielo è ritornato azzurro ed è iniziata la conta dei danni, molto pesanti in alcune zone. Proveniva da Ovest questo nubifragio la cui punta si è esaurita su Montese. Particolarmente colpiti Montefiorino e Lama Mocogno, ma ha lasciato segni nel Frignano e nel Pelago fino a Montese e Zocca. "È stata una mezz’ora da incubo, interminabile, con pioggia violenta e intensa", è lo sfogo del sindaco di Montefiorino Maurizio Paladini. "Abbiamo avuto piante sradicate, rami troncati, fognature scoppiate, fossi straripati. Ingenti i danni – ha precisato – come al Palazzetto dello sport dove si è allagato il campo di gioco in parquet. Siamo intervenuti subito con operai e tecnici e abbiamo ripristinato la viabilità rimuovendo gli alberi caduti in strada. Stiamo aspettando le comunicazioni dei danni subiti dai privati".

Batosta anche a Lama Mocogno. Nella frazione Montecenere è stata scoperchiata interamente una casa e in parte l’antica torre eretta tra i secoli XII e XIII. Divelto il tetto di una casa anche nel capoluogo. Danni alla piscina dove, gli sdrai e gli ombrelloni hanno iniziato a volare ovunque. "La strada da Lama alla Galleria di Strettara – racconta il sindaco Giovanni Battista Pasini - era interrotta in più punti con alberi finiti sulla carreggiata. Piante sono cadute anche sulla linea elettrica della media tensione e siamo rimasti senza corrente elettrica". Blackout anche Montese, dove alcune strade si sono trasformate in un ruscello, le attrezzature della piscina e quelle del parco giochi per i bambini sono usciti danneggiati. Particolarmente intenso il temporale nella frazione San Giacomo. Qui si era formato un turbine che ha fatto volare tegole e danneggiato piante. A Zocca si sono verificati allagamenti in abitazioni singole, in Via Aldo Moro, alla Prediera e alle Lame.

Stesso scenario in quel di Pavullo. Fra l’altro, in località Campi Nuovi di Verica un palo della linea elettrica si è spezzato ed è finito sul cassone di un camion in transito. La strada è rimasta chiusa per un po’ di tempo. Anche a Pavullo capoluogo piante e rami spezzati. Piante e rami caduti anche nelle strade a Palagano. "I tecnici e gli operai di Comune e Provincia sono intervenuti per ripristinare la viabilità – ha comunicato il sindaco Fabio Braglia - Ci sono stati diversi danni alle linee elettriche con famiglie rimaste senza luce nelle zone di Pietraguisa, Montemolino, Palagano, Savoniero, Susano". Enel ha poi ripristinato l’erogazione dell’energia elettrica. A Montecreto, il fabbricato del Caseificio Sociale Casello ha subito danni al tetto, dal quale sono volate vie tegole, alcuni pannelli solari e danneggiato la canala.

Walter Bellisi