Pionieri dell’etere in festa Si celebra "Radio Queen"

Fu un’esperienza non troppo lunga, certo, ma durò abbastanza affinché rimanesse nel cuore di tanta gente. A tal punto da provocare una nota di nostalgia che sfocerà in una grande festa a fini benefici, in programma l’ultimo giorno d’estate, venerdì 22 settembre, dalle 18,30 alle 23,30 nel parco di Rocca Rangoni. Si sta parlando della festa dedicata a Radio Queen (non per niente il titolo dell’iniziativa è "Radio Queen History"), una delle prime radio libere italiane, e la prima e unica fatta a Spilamberto, che trasmise i suoi programmi dal 1975 (basti tenere presente che in Italia, fino al 1974, i privati non potevano aprire una stazione radio, perché la legislazione vigente riservava allo Stato l’esercizio esclusivo della radiodiffusione) al 1983.

L’idea nasce da un gruppo organizzatore ben strutturato, tutti protagonisti di quella che fu Radio Queen, e che vede Angelo Muratori alla presidenza, Emanuela Giusti alla segreteria (e ideatrice della festa), Andra Incerti dj, Giorgio Bellucci responsabile della mostra che sarà organizzata per l’occasione (con la collaborazione del Gruppo di documentazione Mezaluna), più altri amici e collaboratori. Proprio Emanuela Giusti, che sta organizzando l’appuntamento del 22 settembre, spiega: "L’idea mi è nata dopo la scomparsa, avvenuta l’11 giugno scorso, dell’amico Daniele Fioravanti, ex dj e storico programmatore di Radio Queen, nonché amico fraterno di Angelo Muratori presidente del Gruppo organizzatore. Abbiamo quindi pensato di ricordare in allegria la figura di Daniele, pensando a una festa che ha ottenuto il patrocinio del Comune di Spilamberto e che vedrà momenti di musica e tanti ricordi di quella bella avventura. Non dimentichiamoci, peraltro, che le trasmissioni avvenivano prima da via Obici, poi proprio dallo storico Torrione di Spilamberto. Per ricordare Radio Queen, e per farla conoscere ai più giovani – prosegue Giusti – allestiremo una mostra storica nella corte della rocca, che sarà visitabile fino a domenica 24 compresa. La serata del venerdì, inoltre, sarà allietata da uno dei dj della radio, che affiancherà a brani storici dell’epoca anche la narrazione di ricordi e aneddoti delle trasmissioni. Sarà presente poi un punto di ristoro con bibite e crescentine gestito dalle associazioni della Consulta del Volontariato di Spilamberto. I proventi della serata – venderemo anche dei gadget a offerta libera – saranno devoluti interamente alla casa residenza Francesco Roncati, dove appunto poco più di due mesi fa è venuto a mancare il nostro indimenticato amico e collega Daniele".

Marco Pederzoli