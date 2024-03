Piove nelle aule del ’Morandi’. Domani studenti in sciopero

"Non è pensabile fare lezione in aule in cui piove dentro!", scrivono gli studenti del liceo scientifico Morandi di Finale che domattina sciopereranno per chiedere che vengano effettuati interventi urgenti sull’edificio. "Nove ambienti scolastici sono attualmente soggetti a infiltrazioni a causa di problemi alla copertura del tetto", scrivono in una lettera rivolta al presidente della Provincia, proprietaria dell’immobile. I ragazzi riconoscono gli sforzi della dirigente scolastica che gestisce questa emergenza cercando di garantire a ogni classe uno spazio per le lezioni: "Non riteniamo giusto che le classi trovino collocazione adeguata soltanto quando alcune di esse sono in gita o impegnate in altre attività fuori dalla scuola". Già a fine novembre, la responsabile dei Lavori Pubblici della Provincia aveva riepilogato il contenzioso con la ditta che ha svolto i lavori, annunciando che all’inizio dell’anno sarebbe stato effettuato un primo intervento di tamponamento, "ma a oggi – scrivono gli studenti – è sconcertante vedere che nulla è stato fatto". Gli studenti si aspettano una soluzione urgente, o almeno (scrivono con ironia) "una dotazione di qualche centinaio di ombrelli da distribuire alle classi". Alla lettera degli studenti ha risposto Fabio Braglia, presidente della Provincia: "Negli interventi finanziati con i fondi Pnrr è stata inserita anche la riparazione dell’edificio scolastico di Finale, ma l’impresa esecutrice ha peggiorato la situazione e ne è sorto un contenzioso complesso". Nel bilancio della Provincia sono stati reperiti 80mila euro per la riparazione delle parti più ammalorate, "ma si è giunti alla decisione di rifare la copertura per intero". Per il 6 marzo è già previsto il sopralluogo di tre ditte per individuare i lavori necessari alla riparazione definitiva del tetto.

