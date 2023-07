"Pip Gazzate, stop giusto"

Continuano le prese di posizione sul Pip Gazzate di Nonantola, dopo che il Consiglio comunale ha bocciato, a maggioranza, il progetto di ampliamento delle ditte NIM srl e O&N spa, che vi avrebbero voluto realizzare due capannoni, da 60mila e 15mila metri quadrati. In una nota congiunta, le liste Nonantola Progetto 2030, Nonantola Libera, Movimento 5 Stelle e Una mano per Nonantola (tutte per il no) hanno rimarcato: "Ricordiamo che tale variante prevedeva la realizzazione, presso il quartiere Gazzate, di due grandi edifici a servizio di un’unica attività produttiva fortemente orientata al magazzinaggio e alla movimentazione di merci su gomma. Per la seconda volta, malgrado i tentativi ’terroristici’ di Forza Italia di far ricadere fantomatiche responsabilità sui consiglieri comunali e nonostante la pervicacia dei sostenitori del progetto, il Consiglio comunale ha ribadito il diniego alla variante. Il Consiglio, votando contro, ha dato un piccolo ma importante contributo verso una prospettiva più sostenibile di sviluppo".

m.ped.