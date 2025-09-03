"Pipe per il crack, chiarire il ruolo del Comune"

Sulla questione della distribuzione gratuita delle pipe per il crack Luca Negrini e Annalisa Arletti di Fratelli d’Italia procedono uniti e compatti. "E’ necessario comprendere come si svolge l’attività dell’ Unità di strada dell’Ausl – spiegano – quale sia la cooperativa che la gestisce e se, come a Bologna, il Comune spenda i soldi dei modenesi per distribuire materiali che di fatto inducono al consumo di stupefacenti. È necessario comprendere il ruolo del Comune – precisa Negrini – e verificare l’intero operato dell’Unità di strada che opera a Modena, chiarendo come avvenga la distribuzione e se riguardi soltanto pipe o anche altro materiale destinato all’autosomministrazione delle dosi di droga, come ad esempio le siringhe. Una scelta scellerata che non possiamo permettere venga nemmeno presa in considerazione dall’amministrazione della nostra città".

"Non comprendiamo come mai i dati sulla distribuzione di pipe per crack nel modenese non siano stati messi a disposizione dall’Ausl, differentemente dalle altre province – aggiunge Arletti –. Abbiamo quindi depositato un accesso agli atti urgente in Regione per chiedere quante pipe siano state distribuite, il numero di utenti raggiunti e quali siano le finalità e gli obiettivi perseguiti. Oltre a questo vogliamo conoscere dettagliatamente le spese che l’Ausl di Modena ha sostenuto per la distribuzione".

"La distribuzione gratuita di pipe per il consumo di crack – aggiunge Piergiulio Giacobazzi di Forza Italia – rappresenta una pericolosa deviazione ideologica, che nulla ha a che vedere con una seria politica di prevenzione o riduzione del danno. Fornire ‘kit del consumatore’ per un uso spacciato come più sicuro, rappresenta un messaggio negativo e devastante, soprattutto per i più giovani e per chi combatte ogni giorno nelle comunità e sul territorio contro la dipendenza. Non esiste un drogarsi ’sicuro’ o ’più sicuro’. E la motivazione per cui fornire le pipe nelle unità di strada per avvicinare i tossicodipendenti ai servizi è altrettanto aberrante".