Piper atterra fuori pista: tutti salvi

Tanta paura ma per fortuna nessun ferito ieri intorno alle 13 quando un Piper Pa 28 è atterrato fuori pista all’aeroporto di Pavullo. A bordo c’erano quattro persone, tutti uomini, originarie di Treviso, decollate dall’aviosuperficie di Ozzano dell’Emilia e dirette proprio all’aeroclub del capoluogo del Frignano.

Per cause ancora in corso di accertamento il velivolo ha urtato con un’ala la cima di un abete all’altezza della località Querciagrossa; forse a causa dello spavento il pilota si è abbassato troppo di quota, abbattendo sulla strada un palo della neve.

L’uomo è riuscito comunque a mantenere il mezzo in direzione ed entrare nell’area dell’aeroclub; il Piper nella manovra di atterraggio in emergenza ha abbattuto parte della recinzione dell’aeroporto per poi scivolare per alcune centinaia di metri sulla coltre di neve ai lati della pista.

Subito è scattato il piano di soccorso da parte del personale dell’aeroporto e dei vigili del fuoco; la priorità era accertarsi che tutte le persone a bordo dell’aereo non avessero riportato ferite.

Per fortuna soltanto tanta paura ma nessuna conseguenza.

Al personale dell’elisoccorso del 118 in fase di atterraggio è stato infatti fatto segno che non era necessario il loro intervento. I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza il velivolo.

Emanuela Zanasi