Pippo Baudo e il Folletto d’Oro . Padre Sebastiano e Caterina Caselli lo portarono sul palco sassolese

di Leo Turrini

C’era un tempo in cui la televisione era in bianco e nero, di canali ce n’erano solamente due e per la gente comune i personaggi che apparivano dentro quella magica scatoletta somigliavano ad eroi figli se non della fantascienza, beh, quanto meno di un mondo irraggiungibile, alieno, remoto come una galassia delle future Guerre Stellari cinematografiche…

Figuratevi allora la faccia che fecero migliaia e migliaia di sassolesi quando venne annunciato da manifesti murali a lettore di scatola, sul finire degli Anni Sessanta, che Pippo Baudo avrebbe messo piede nella terra della ceramica.

Per capire l’effetto, bisogna fare un lungo, un lunghissimo passo indietro. A Sassuolo era amatissimo dalla gente il Ricreatorio San Francesco: anche perché li’, aldilà dei valori spirituali cari ai Cappuccini, era fortissimo il carisma di Padre Sebastiano. Un frate per il quale tutto era un inno al Signore Gesù Cristo: comprese le canzonette.

Così, mentre all’Antoniano di Bologna furoreggiava lo Zecchino d’Oro, rassegna canora riservata ai minorenni, beh, nella capitale della piastrella nasceva il Folletto d’Oro. Stesso stile, stesso obiettivo: dare un microfono e un palcoscenico a bambini e bambine che immaginavano di diventare come Gianni Morandi e Mina.

E a quel punto chi mancava? Ovvio, il bravo presentatore. Domanda: chi meglio di Pippo Baudo, siciliano lungo lungo, reso celebre da uno show domenicale intitolato ’Settevoci’ e consacrato, nel 1968, dalla prima conduzione del Festival di Sanremo?

Sembrava impossibile portarlo a Sassuolo, il Pippo già nazionale. Ma Padre Sebastiano aveva dalla sua una alleata preziosa: Caterina Caselli, che dalle balere del territorio aveva scalato le vette della Hit Parade, con brani come ’Nessuno mi può giudicare’ e ’Perdono’.

Fu il Casco d’Oro della musica leggera a convincere Baudo: che venne, diede spettacolo sul palco, presentò bimbi e bimbe come eredi di Adriano Celentano e Patty Pravo, insomma fu bravissimo, professionale, esemplare come sempre. Super Pippo convinse persino Padre Sebastiano a canticchiare insieme a lui un paio di strofe di ’Volare’, il celebre pezzo di Domenico Modugno!

Racconta una leggenda metropolitana che Baudo venne…pagato per la sua esibizione al sassolese Folletto d’Oro con…quattro scatole di mattonelle: ma questa appunto è una leggenda. Sicuro invece è quanto il presentatore dichiarò ai cronisti locali: "A Sassuolo sono stato benissimo e questo Padre Sebastiano dovrebbero metterlo ad organizzare il Festival di Sanremo, visto quello che riesce a combinare con il Folletto d’Oro…".