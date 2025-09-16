Pirata della strada . Travolse due anziani, identificato e indagato

Ha travolto due anziani che stavano camminando a bordo strada. Invece di fermarsi e prestare soccorso si è dato alla fuga, tentando di eludere i controlli. L’uomo è stato poi identificato a seguito di indagini condotte nell’immediatezza dalla polizia locale: si tratterebbe di un nomade residente nel campo di via Danimarca.

Ora il fascicolo – che lo vedrebbe indagato per omissione di soccorso e lesioni – è sul tavolo della procura. Il grave episodio è avvenuto intorno alle 23 di sabato sei settembre in strada Albareto, all’altezza del civico 44.

Da quanto si apprende i due anziani, dopo aver parcheggiato la propria auto, stavano raggiungendo a piedi il figlio, che vive nel quartiere.

All’improvviso in strada Albareto era poi sbucata l’auto – condotta dall’indagato – che forse, non rendendosi conto della presenza dei due pensionati a bordo strada, anche a causa della scarsa illuminazione e della tarda ora, li aveva travolti in pieno. Nonostante il violento urto l’automobilista si era poi dato alla fuga salvo tornare – da quanto trapela – qualche tempo dopo sul luogo dell’investimento, forse rendendosi conto di essere stato notato.

Sul posto erano subito accorsi i sanitari del 118 con automedica e ambulanza. I due feriti erano stati poi trasportati in ospedale, a Baggiovara, con codici di media gravità. Diverse infatti le lesioni riportate nel violento impatto. Pare che anche il presunto pirata della strada abbia riportato ferite tanto da essere poi medicato dal personale del 118. Subito sul posto erano quindi intervenuti gli agenti della polizia locale che avevano chiuso al traffico la strada per effettuare gli accertamenti di rito. Il conducente è stato poi identificato di lì a poco dagli agenti ed ora sono in corso le indagini, da parte della polizia locale, coordinata dalla procura, per ricostruire l’accaduto. Sul posto, poco dopo lo schianto, era intervenuto anche il figlio della coppia di anziani, sotto choc per l’accaduto. Pare che l’uomo si fosse posto al volante pur non avendo la patente ma, appunto, gli accertamenti sono in corso. Forse per questo motivo si sarebbe inizialmente allontanato. Indignati i residenti, alcuni dei quali si sono portati sul posto poco dopo: "Da quel che abbiamo appreso l’uomo avrebbe inizialmente chiesto alla moglie di ‘coprirlo’ e di assumersi la responsabilità, non avendo lui la patente – commenta un residente. O almeno è quanto è trapelato poco dopo l’investimento. Quel che sappiamo è che comunque una decina di minuti dopo è tornato sul posto ed ha accusato un malore. Speriamo solo che sia fatta giustizia: gli anziani avrebbero potuto rimetterci la vita".

Valentina Reggiani