Piromani scatenati, notte di fuoco in centro. In fiamme bidoni di carta e la porta di un pub

Piazzale Ramazzini, ma anche via Matteotti, via Trento Trieste, via Nicolò Biondo e altre strade. Tutte vicine al centro storico e tutte accomunate dal passaggio, ieri notte, di vandali ‘piromani’ che hanno dato fuoco ai bidoni della carta, cagionando non pochi danni. Particolarmente danneggiato è stato il ‘Bert pub’, la birreria di piazzale Ramazzini. Il fuoco ha distrutto il cassonetto della carta ma si è propagato anche a tutta la porta di ingresso. "Verso le due abbiamo chiuso il locale e tutto era tranquillo, come un qualsiasi martedì – raccontano i titolari Valeria e Alessandro -. Alle quattro siamo stati svegliati dai carabinieri che ci hanno avvisato delle fiamme innanzi al locale: ci siamo precipitati sul posto, dove i vigili del fuoco avevano già spento il rogo esterno ma ci hanno chiesto di potere entrare per vedere se ci fossero altri incendi dentro". Prosegue Valeria: "Per fortuna le fiamme non hanno intaccato nulla dentro il locale, salvo qualche piccolo problema all’impianto elettrico e telefonico che speriamo di risolvere al più presto. La porta esterna è molto danneggiata, inoltre il fuoco ha bruciato le guarnizioni con la conseguenza che l’interno si è riempito di fumo, e stasera (ieri sera per chi legge, ndr) non possiamo certo aprire ai clienti. Speriamo di tornare operativi il prima possibile".

Anche la porta dell’abitazione privata a fianco del pub è stata danneggiata: stesso meccanismo, bidone della carta esposto e mandato in fiamme. Non solo: l’intero quartiere per l’intera giornata di ieri è rimasto senza linea telefonica perché il cavo, unico, è stato avvolto dalle fiamme. Sono stati vari gli interventi effettuati nella notte dai pompieri: in via Matteotti, sotto il portico, è stato appiccato il fuoco ad un cestino del pattume: i carabinieri stanno indagando per risalire ai responsabili. "Esprimiamo profonda preoccupazione per i gravi atti vandalici verificatisi la notte scorsa in centro storico, dove ignoti hanno incendiato diversi bidoni dei rifiuti - interviene il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Claudio Cortesi -. Tali gesti rappresentano un attacco al decoro urbano e alla sicurezza della comunità ed è particolarmente allarmante che siano avvenuti in pieno centro, area simbolo della nostra identità culturale. Da tempo Fratelli d’Italia denuncia il dilagare di episodi di vandalismo che danneggiano beni pubblici, e minano la percezione di sicurezza". "Confidiamo - aggiunge Cortesi - che le autorità competenti utilizzino le immagini delle telecamere di sorveglianza per individuare i responsabili".

Maria Silvia Cabri