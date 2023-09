Piscina, contributi per minori disabili: "Lo sport è inclusione"

VIGNOLA

Dalla fine di questa settimana ha preso il via un progetto sperimentale, messo a punto dall’Unione Terre di Castelli in collaborazione con Ausl - Distretto di Vignola, per l’erogazione di contributi per l’iscrizione e la frequenza, da parte di minori disabili, di corsi di attività in acqua presso il Centro nuoto intercomunale di Vignola. Il progetto prevede la possibilità, per i nuclei famigliari in cui siano presenti minori (4 -17 anni) con disabilità, di poter presentare richieste di contributo per la frequenza a corsi di gruppo o di tipo individuale. "Lo sport è non solo pratica salutare – conferma l’assessore dell’Unione Terre di Castelli con delega al Welfare Iacopo Lagazzi – ma è ormai diventato un vero e proprio strumento di inclusione sociale".

Possono partecipare al bando i nuclei familiari residenti in uno dei comuni del Distretto di Vignola. Tutta la modulistica è sul sito dell’Unione.

m.ped.