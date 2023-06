Piscina coperta: progetto promosso

Novità per gli impianti natatori comunali, per la piscina coperta e per quella esterna. Non c’è data certa sulla loro riapertura al pubblico che slitterà oltre l’anno corrente ed è legata alla conclusione delle opere da realizzare. Qualcosa, però, si muove poiché è stato approvato lo studio di fattibilità per la ristrutturazione della piscina interna e pare ormai in dirittura d’arrivo la riapertura del cantiere per la piscina esterna. Il tecnico incaricato dall’amministrazione, l’ingegner Francesco Pullè, ha individuato gli interventi che sarà necessario eseguire per rimettere in funzione, in completa sicurezza ed efficienza, la piscina comunale coperta. Interventi che, in base alla recente approvazione della giunta dello studio di fattibilità tecnico-economico, avranno carattere strutturale, edile e impiantistico. "Abbiamo preferito – dice il vice sindaco Michele Gulinelli – non limitarci a risolvere problematiche puntuali, piccole e grandi, ma investire in interventi che porteranno a soluzioni certe. Gli utenti della piscina saranno costretti ad aspettare un po’ di più, ma una volta che riaprirà saremo certi di aver risolto quelle situazioni che hanno costretto alle ripetute chiusure dell’impianto nel corso degli ultimi anni. Ci siamo impegnati a reperire i fondi necessari per assicurare garanzia di funzionamento e massima efficienza dell’impianto esistente". La piscina interna è ferma dalla caduta del controsoffitto nel settembre del 2022. Per le opere da fare è già stato stanziato un milione di euro. Ora si attende il progetto definitivo e si conta di andare in gara in estate. Novità sono all’orizzonte anche per la piscina esterna, dove sono stati superati gli ostacoli burocratici e tecnici. "Per quanto riguarda la piscina esterna, quando ci siamo insediati come amministrazione ad ottobre 2021 – spiega Gulinelli – il cantiere era già fermo da mesi ed in stato di abbandono. Abbiamo impiegato un anno e mezzo per mettere in fila tutte le problematiche burocratiche e legali. A fine giugno è previsto il riavvio del cantiere". Per la sua riapertura, tuttavia, bisognerà aspettare di trovare il gestore.

Alberto Greco