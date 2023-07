Piscina, lavori per un milione Gara a fine anno

A Finale si nutrono timori sui tempi di riconsegna della piscina comunale coperta. Le preoccupazioni sono emerse in un incontro pubblico dove si è presentato lo studio di fattibilità tecnico-economica redatto dall’ingegner Francesco Pullè per il suo ripristino funzionale. L’intervento si era reso necessario dopo il crollo del controsoffitto dell’agosto 2022, ma i tempi per la riconsegna a pubblico e atleti si sono allungati per cercare di restituire "un impianto natatorio efficiente". "L’amministrazione – ha detto Pullè - ha avuto la lungimiranza di comprendere che era necessario un intervento più complesso, utilizzabile per molti anni e si è immediatamente attivata per trovare le risorse necessarie". Per la sua riqualificazione, secondo lo studio di fattibilità, occorrerà circa un milione di euro, compresi oneri accessori e Iva. E questo comporterà che si andrà a gara solo a fine anno. "È un importo importante – ha detto il sindaco Claudio Poletti - che siamo riusciti, non senza fatica, a reperire. Adesso importante è accelerare per arrivare alla redazione del progetto esecutivo con l’obiettivo di mettere in gara le opere entro la fine dell’anno". Il progetto individua che c’è da fare un cappotto esterno, nella coibentazione della volta interna, la sostituzione dei serramenti, l’installazione di capriate metalliche di sostegno del controsoffitto, un nuovo impianto aeraulico con nuovo sistema di filtrazione, l’illuminazione led e la costruzione di un nuovo locale per l’alloggiamento della vasca di compensazione della piscina. Alberto Greco