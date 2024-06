Piscina scoperta pronta ad aprire

Dopo un percorso lungo e complicato, costellato di ostacoli burocratici e amministrativi, finalmente si sono conclusi i lavori di recupero e di riqualificazione della piscina esterna di Finale. L’impianto scoperto potrà quindi riaprire proprio in tempo per l’arrivo dei giorni più caldi dell’estate: l’inaugurazione – annunciata ieri dal Comune – avverrà sabato 6 luglio alle 17.30, e la piscina (con ingresso da via Botticelli, lato scuola dell’infanzia Rodari) potrà poi essere disponibile per tutti gli utenti, con la gestione affidata a WeSport.

La querelle relativa alla piscina esterna è durata qualche anno. "Il cantiere si sarebbe dovuto concludere già entro la fine del 2020 – ricorda il Comune –, ma la direzione lavori si era dimessa nei primi mesi del 2021. Una serie di carenze amministrative sono state risolte grazie all’intervento dei legai che tutelano l’amministrazione". Lo scorso settembre è stato nuovamente affidato l’incarico della direzione lavori a un altro professionista. Ai primi di marzo sono ripresi i lavori che ora vedono la conclusione. "La dotazione finanziaria per i lavori sulla piscina esterna ammonta a circa 225mila euro – aggiunge il Comune –, 55mila dei quali sono stati stanziati dall’amministrazione Poletti, in aggiunta alla cifra messa a disposizione dalla Protezione Civile per la ricostruzione post-terremoto".

s. m.