Pista di atletica, proteste: "Piove dentro l’impianto"

Torna sott’acqua la pista di atletica coperta di via Nievo, sulla quale si allenano, nei mesi più freddi, gli oltre 250 atleti iscritti alla Delta Atletica Sassuolo, costretta a fare da tempo i conti con i ‘capricci’ dell’impianto e soprattutto della sua copertura, assai poco impermeabile e ‘rafforzata’ (si fa per dire) da teloni ormai ammalorati. La struttura, un rettilineo interrato di circa un centinaio di metri diviso da corsie e corredata da locali di servizio, sorge in fregio alla pista in superficie e permette alla società sportiva sassolese, che se ne serve da una quindicina d’anni, di svolgere attività nel corso dei mesi invernali; è da tempo in lista d’attesa per un intervento risolutivo che tuttavia sarebbe prossimo. "A metà aprile cominceranno i lavori sulla copertura: l’appalto c’è, i fondi anche e l’impresa che interverrà è già stata individuata e comincerà non appena le saranno arrivati i materiali necessari all’intervento", spiega il vicesindaco Alessandro Lucenti, fissando tra metà aprile e il prossimo ottobre la durata di un cantiere che farà giustizia delle tante lamentele (le ultime ieri, via social) espresse negli anni dall’utenza. La pista, infatti, non è nuova a intoppi di questo tipo, fu addirittura chiusa per alcune settimane nel 2013, e se un intervento venne già fatto nel 2015 non si può dire abbia risolto i problemi, se è vero che spesso i tecnici della Delta hanno dovuto ricorrere a secchi e bacinelle per rimediare a carenze evidenti, quando non ad armarsi di stracci per ‘liberare’ le corsie dall’acqua che si infiltra dalla superficie.

Una situazione complicata e precaria, "dal momento che c’è comunque il rischio di scivolare e quando piove o nevica capita spesso che tre corsie siano inutilizzabili", dice il presidente di Delta Atletica Daniele Morandi che confida l’intervento in programma il mese prossimo possa essere "finalmente risolutivo nei confronti di quello che per la nostra società resta un problema annoso". Vedremo: stando alle premesse, tuttavia, la manutenzione prevista è tutt’altro che trascurabile, sia quanto ad obiettivi che ad importo stanziato: la Giunta ha infatti aggiudicato l’appalto, lo scorso dicembre, per un importo di poco inferiore ai 365mila euro (364.947,47) e la manutenzione prevista attiene alla sostituzione del manto di copertura e ad interventi di regimazione delle acque, la coibentazione delle pareti e anche l’installazione di un impianto fotovoltaico a servizio del fabbricato, rispetto al quale verranno anche migliorati sia la corsia di ingresso che gli accessi di servizio.

Stefano Fogliani