Pista di pattinaggio, avvio col botto: "Diventa un punto di ritrovo"

A Mirandola è partita col botto l’attività che ruota intorno alla pista di pattinaggio su ghiaccio. Inaugurata sabato mattina in quello che a tutti gli effetti è considerato una sorta di "winter village" (villaggio d’inverno), nel primo fine settimana – complice anche le due piacevoli giornate che ci sono state regalate sabato e domenica – ha già fatto registrare circa 450 accessi, un numero davvero consistente che dimostra il fascino esercitato da questa struttura. Installata presso il centro polivalente e sportivo di via Circonvallazione 19, la struttura è stata fin da subito a disposizione della cittadinanza. Presenti al taglio del nastro inaugurale le istituzioni cittadine, con la vicesindaca Letizia Budri e i consiglieri comunali Guglielmo Golinelli, Giuliano Tassi e Marian Lugli.

"Ci tengo a ringraziare tutti coloro che si sono adoperati per l’inaugurazione di oggi (ieri per chi legge ndr) della pista di pattinaggio su ghiaccio – ha affermato Budri –. Da mirandolese e da appassionata fruitrice della pista di pattinaggio sin dai tempi della scuola, non posso che essere felice e orgogliosa del risultato raggiunto, auspicando che l’impianto possa diventare il punto di ritrovo di grandi e bambini già a partire da questo fine settimana". La sua installazione è frutto di uno sforzo congiunto che ha visto insieme l’amministrazione comunale, Mirandolese FC (gestore dell’impianto), la Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola e la Consulta del Volontariato. Fondamentale per l’organizzazione il supporto delle aziende di We Care e del Lions Club Mirandola. La pista di pattinaggio rimarrà aperta sino al prossimo 7 gennaio e sarà fornita di un pratico punto ristoro. Gli appassionati potranno fruirne al prezzo di 8 euro l’ora (sono però previsti sconti per gruppi di associazioni sportive e comitive e prezzi speciali per i ragazzi delle scuole al mattino) con orari mattutini, pomeridiani e serali nei giorni prefestivi e festivi, solo pomeridiani e serali invece nelle giornate feriali. L’installazione della pista rientra nel ricco programma "Mirandola XMAS", predisposto dall’amministrazione per celebrare le festività natalizie e ridare vivacità al centro storico.

Alberto Greco