Piste aperte e innevate sul Cimone

Il Cimone ieri era la sola stazione sciistica dell’Appennino aperta con importanti piste attive. Dopo la sciroccata dei giorni precedenti, grazie al nuovo impianto di innevamento, ieri è stato possibile sciare su tutte le piste aperte in precedenza eccetto quelle del Cimoncino. Sabato, invece erano in funzione soltanto i campi scuola perché in alto c’era vento. Sono quindi ritornate in funzione la seggiovia del Cimone, la 4 posti e il tappeto al Lago della Ninfa, la Lamaccione, e la Betulla – Poggio Bianco e alle Polle la 6 posti Polle – Valcava, l’Ariete, Pollicino Campo scuola. "Siamo riusciti a collegare Passo del Lupo con Le Polle e ad aprire le piste grazie al lavoro svolto dai nostri operatori - commenta Luciano Magnani, presidente del Consorzio Cimone -. Per due o tre notti dovremmo riuscire a produrre un poco di neve e il miracolo al Cimone continuerà".

w. b.