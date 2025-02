Piste ciclabili, il restyling. Al Comune 427mila euro

Entro la primavera San Cesario avrà un collegamento ciclabile completo e rinnovato tra il capoluogo e la frazione di Sant’Anna. Ad annunciarlo in questi giorni è stato il sindaco, Francesco Zuffi, che ha spiegato: "Nelle settimane scorse abbiamo ricevuto una grande notizia: il finanziamento da parte della Regione Emilia-Romagna del progetto di riqualificazione e completamento della ciclabile fra San Cesario e Sant’Anna. Il nostro Comune – ha proseguito il primo cittadino – si è aggiudicato un contributo di 427.000 euro, pari all’80% del costo totale. Il progetto prevede il rifacimento completo del percorso ciclo-pedonale di via Viazza, dall’incrocio con via Liberazione al cavalcavia della circonvallazione di Castelfranco. Il tratto esistente risulta infatti invaso da erbe infestanti, e per questo sarà rifatto e reso pienamente funzionale. Sempre nello stesso progetto è compresa la realizzazione del nuovo tratto ciclabile fra il cavalcavia di via Viazza e l’incrocio con via Sant’Anna, andando a collegare i due tratti esistenti lungo via Viazza nella zona Graziosa. Grazie al nuovo tratto, sarà completato il collegamento in sicurezza fra il centro di San Cesario e il centro di Sant’Anna, consentendo a pedoni e ciclisti di muoversi completamente su tratti a loro dedicati dal capoluogo alla frazione e viceversa".

Il completamento dei lavori, se il tabellino di marcia sarà rispettato, consentirà di potere usufruire della ciclabile riqualificata e completata durante la bella stagione. Il primo cittadino, infatti, ha confermato che "a maggio" il cantiere dovrebbe essere ultimato. Quello tra il capoluogo e Sant’Anna non è peraltro l’unico tratto di nuove ciclabili che l’amministrazione comunale ha intenzione di portare avanti.

"Quest’opera – aggiunge Zuffi – l’avevamo pianificata da tempo e il bando regionale che dovremo rendicontare a maggio ci ha dato l’opportunità di realizzarla. Ora, stiamo andando avanti con le altre due ciclabili che dobbiamo completare, che sono quella verso Castelfranco lungo via Solimei e il collegamento Altolà – San Cesario: entrambe sono entrate nella fase di realizzazione. Sono due opere compensative derivanti dalla attività estrattiva e attualmente siamo alla definizione progettuale. Anche per queste due ciclabili confido che a breve partano i lavori. Prevedere per entrambe un inizio dei rispettivi cantieri entro quest’anno credo che sia un obiettivo alla portata".

Marco Pederzoli