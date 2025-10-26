Piste ciclabili, luci e ombre: "Poca manutenzione . E si sono troppi ostacoli"

Anche quest’anno, nell’ambito della Settimana Europea della Mobilità, i volontari di Fiab Modena hanno rilevato i passaggi dei cittadini in bicicletta in 14 punti nevralgici della viabilità cittadina. Per garantire dati confrontabili, la rilevazione avviene da oltre un decennio sempre negli stessi punti, nella stessa fascia oraria (7.30-8.45) del terzo martedì di settembre.

"Il totale di 3719 passaggi ci riporta tra i livelli del 2022 e 2023, con un incoraggiante +18,9% rispetto a un deludente 2024 – si legge nella nota Fiab – Tuttavia, non possiamo nascondere la preoccupazione: siamo ancora sotto i livelli pre-Covid, con un -12,9% rispetto al 2019. Auspichiamo che questa ripresa possa consolidarsi nei prossimi anni. Proprio all’inizio del periodo Covid, nel luglio 2020, è stato approvato a Modena il nuovo Piano Urbano della Mobilità Sostenibile che si prefigge di aumentare l’uso della bicicletta dal 12% iniziale al 20% entro il 2030. Il documento prevede tra l’altro l’attivazione di strumenti di partecipazione, tra cui l’aggiornamento del piano dopo i primi cinque anni. Ora che cinque anni sono passati, Fiab chiede l’avvio del processo partecipato di revisione, partendo dalla condivisione da parte dell’amministrazione dei risultati conseguiti. Non solo le nuove infrastrutture ciclabili realizzate, ma soprattutto se è già aumentata la percentuale di modenesi che si sposta in bici. Attendiamo questi dati ufficiali perché abbiamo la sensazione che si sia accumulato un significativo ritardo rispetto al timing del piano. Infatti, nonostante le infrastrutture realizzate negli ultimi anni, il lavoro da fare resta considerevole. Per esempio: la rifunzionalizzazione delle vecchie ciclabili degli anni ‘70-‘80, le zone quiete scolastiche e le Zone 30".

In attesa di vedere "progettazioni e cantieri di nuove realizzazioni", Fiab ritiene indispensabile "lavorare su più fronti, impegnando subito le necessarie risorse per migliorare la manutenzione, spesso mancante o ritardataria, anche a fronte di precise segnalazioni degli utenti: correggere la segnaletic ed eliminare gli ostacoli che limitano la fruibilità in ciclabile soprattutto per le persone più fragili".

E proprio in tema di ostacoli, Fiab accoglie con favore il recente annuncio della Giunta "di rivedere le situazioni irregolari di occupazione del suolo pubblico". "Non è però l’unico fenomeno che limita la mobilità pedonale e ciclabile – fa presente Fiab – negli scorsi anni abbiamo denunciato anche la diffusa occupazione di marciapiedi e ciclabili usate come parcheggi automobilistici, e le interruzioni a causa dei cantieri senza prevedere adeguate alternative in sicurezza. Invece di un percorso alternativo protetto, nella maggior parte dei casi viene semplicemente posto un cartello ’pedoni e ciclisti dall’altra parte della strada’, costringendo le persone ad attraversare senza nemmeno predisporre passaggi pedonali sicuri. Un esempio? Il cantiere per il Cinema Principe su piazzale Natale Bruni".