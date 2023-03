"Piste innevate, la stagione va avanti"

A valle clima primaverile, ma per la fortuna degli operatori sport invernali in quota le temperature nelle scorse nottate sono scese sottozero. "Sono così potuti tornare in funzione gli impianti di produzione neve programmata – dice Luciano Magnani, presidente Consorzio Cimone – col risultato che le piste sono ancora tutte perfettamente innevate e tutti gli impianti sono aperti. Neve primaverile con livelli da 30 a 60 centimetri, e buone previsioni meteo per il week-end". La speranza è di poter prolungare la stagione sciistica sino alle vacanze di Pasqua, per ripagare pur in minima parte la perdita avuta per le vacanze di Natale. Sci nordico ancora praticabile alle Piane di Mocogno ed alla Boscoreale di Piandelagotti.

g.p.