Pistola finta negli spogliatoi: calciatore 15enne verso la denuncia

Modena, 25 marzo 2024 – Attimi di grande paura hanno accompagnato sabato sera presso il campo ‘Botti’ di via delle Suore a Modena il dopo gara di Cittadella Vis Modena-Consolata, gara del campionato di calcio della categoria 2009 del Csi. Un 15enne tesserato per la Consolata, che assieme a un avversario era stato espulso nel finale, a un certo punto nella zona degli spogliatoi ha estratto dalla borsa una pistola mostrandola per far valere le proprie ragioni. L’arma, che poi si è rivelata essere un’arma giocattolo priva però del tappino rosso, ha creato il panico fra i presenti. Immediatamente l’allenatore della Consolata gliel’ha tolta di mano e poi il suo collega della Cittadella ha chiamato la polizia, che è intervenuta sul posto ricostruendo l’accaduto e sequestrando l’arma.

Gli agenti sono rimasti al campo col ragazzo che poi è stato portato in questura prima di essere affidato ai genitori. Per lui si va verso la denuncia, ma quello che rimane è la grande paura sullo sfondo dell’ennesimo episodio di violenza che in questi mesi si è registrato in un campo di calcio giovanile. “È l’ennesimo segnale di un profondo disagio che stanno attraversando i nostri giovani – racconta Marco Lei, presidente della Cittadella, mentre la Consolata ha preferito non rilasciare dichiarazioni – e che chiama in prima linea anche noi società sportive, che già facciamo tanto ma dobbiamo sforzarci di fare ancora di più. Oggi è successo alla Consolata, domani può succedere a noi e per questo dobbiamo alzare il livello di guardia per aiutare i nostri ragazzi”.