Pistola scacciacani in casa di 19enne: studente picchiato a Carpi, aggressori individuati

Aggressori individuati. Dopo il pestaggio ai danni di uno studente minorenne, mercoledì all’uscita del liceo Fanti di Carpi, la polizia indaga su un gruppo di ragazzi. La polizia di Stato è risalita alla loro identità attraverso testimonianze e grazie anche al sistema di videosorveglianza. Elementi utili alle indagini, con tutta probabilità sono arrivati poi dall’analisi del filmato che riprende l’aggressione.

Su questi ragazzi sui quali si concentra l’attenzione degli agenti – dopo la denuncia presentata dalla famiglia del minore picchiato – sono ora in corso ulteriori accertamenti.

I poliziotti hanno anche effettuato una perquisizione domiciliare a casa di uno dei ragazzi che si ritiene abbia partecipato alla ’spedizione punitiva’: si tratta di un 19enne italiano residente nel Reggiano. Nell’abitazione in questione è stata rinvenuta e sequestrata una pistola scacciacani modificata, in quanto priva di tappo rosso.

Le indagini, fa sapere il Commissariato di Carpi, proseguiranno per identificare tutti i partecipanti all’aggressione e ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

Secondo i testimoni, una ventina di ragazzi hanno circondato lo studente minorenne fuori dai cancelli del Fanti, appena suonata l’ultima campanella alle 13.

Dal video si sentono le offese e si vedono i calci: "Fallo cadere" urla qualcuno.

La vittima viene colpita ripetutamente e cerca di ripararsi la testa.

"E’ un miracolo che non abbia riportato lesioni gravi" ha detto la madre che ha subito sporto denuncia.

La situazione ha allarmato anche altri genitori e l’accaduto è circolato sulle chat di classe.

La dirigenza del Fanti, in una comunicazione ai genitori, avrebbe ribadito che "la scuola come sempre e come dovere istituzionale, mette in atto ogni strategia per il controllo degli studenti nei momenti comuni (intervalli, ingresso e uscite, ndr) all’interno dell’edificio e nell’area cortiliva".

Nella stessa comunicazione si fa presente che tutto il personale della scuola è impegnato a garantire la sicurezza e che i docenti, fin dalla prima classe, propongono lezioni proprio legate alla legalità e alla civile convivenza. "E’ necessario tenere sempre alta la guardia" aveva fatto sapere la preside Alda Barbi, subito informata dei fatti.

Resta da chiarire se i ragazzi individuati dalla polizia appartengano ad altri plessi scolastici o siano arrivati da fuori provincia con l’unico intento di aggredire il minore.

Il motivo del pestaggio sarebbe legato a una ragazza ’contesa’ e qualche messaggio scambiato sui social.

L’accaduto ha destato notevole allarme al polo scolastico, già al centro di altri episodi, come le incursioni di estranei e la droga trovata al vicino Vallauri.

