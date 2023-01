Pitbull libero azzanna un barboncino in centro

Un cane di razza pitbull viene lasciato libero di passeggiare senza guinzaglio nel centralissimo viale Mazzini. All’altezza della gelateria K2 vede un barboncino e gli si avventa contro, azzannandolo e provocandogli gravissime ferite, prima che la sua furia fosse fermata a stento dal padrone e da alcuni suoi amici. Questo, in estrema sintesi, quanto accaduto a Vignola nella serata del 5 gennaio scorso. A rimanere vittima di questo incidente, che non dovrebbe succedere perché questi cani andrebbero tenuti al guinzaglio, è stato appunto il barboncino appartenente a una donna che stava passeggiando lungo il viale. E’ stato possibile risalire al proprietario del pitbull perché la donna, dopo l’aggressione subita dal suo cane, si è recata presso il comando della polizia locale a sporgere denuncia. Il proprietario del pitbull, infatti, dopo avere separato i due cani, se ne è andato senza lasciare i suoi dati. Grazie alle telecamere, tuttavia, è stato possibile per gli agenti visionare in modo nitido tutte le fasi dell’aggressione. La polizia locale è quindi risalita nel giro di circa una settimana all’identità dell’uomo, di origine straniera ma residente da anni a Vignola, proprietario del pitbull di cinque anni che ha provocato gravi lacerazioni al piccolo barboncino. Nei confronti del proprietario scatterà una sanzione amministrativa per malgoverno di animale. E’ stata avviata anche la segnalazione dell’episodio al Servizio veterinario di zona, che ha proceduto all’attivazione del protocollo per i cani "morsicatori" e ad un monitoraggio comportamentale per verificare la necessità di eventuali prescrizioni nei confronti del detentore del cane. Un analogo episodio, sempre con protagonista un pitbull senza guinzaglio nel ruolo di aggressore di un altro cane, si è verificato la settimana scorsa a Spilamberto. m.ped.