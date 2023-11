Più acqua in Appennino: il gruppo Hera investe oltre 300mila euro

Sono in corso a Prignano importanti lavori di interconnessione idrica fra la pianura e la montagna. Il Gruppo Hera sta attuando un intervento per garantire maggiore disponibilità di acqua alle zone collinari e appenniniche durante i periodi di siccità. Il primo stralcio di lavori riguarda la rete acquedottistica di Prignano, con un investimento di circa 360.000 euro. L’intervento consiste nella posa di una nuova tubazione in acciaio di 20 centimetri di diametro che collegherà il serbatoio che si trova in località Casa Gallo al serbatoio di via Poggiolrosso a Prignano. In questo modo sarà completato un tratto di rete, ora mancante, che nei periodi siccitosi permetterà di distribuire l’acqua della pianura al territorio comunale di Prignano e di quelli limitrofi gestiti dalla multiutility. Questo primo intervento avrà una durata di circa sei mesi e sarà seguito dalla realizzazione di due nuove stazioni di pompaggio, che permetteranno all’acqua di essere convogliata anche a un livello più alto. La realizzazione dell’intero progetto porterà benefici a tutti i comuni montani della zona gestiti da Hera, poiché l’acqua proveniente dalle sorgenti di quell’area resterà a loro disposizione, senza dover essere deviata, in caso di necessità, anche alla zona pedemontana.

w. b.