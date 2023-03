Più agenti, nuove telecamere e 10 milioni di investimenti

Sicurezza urbana, sport e ultimazione del Polo culturale di via Garibaldi e 10 milioni di investimenti con risorse intercettate attraverso bandi del Pnrr sono le pietre angolari del bilancio 2023-25 del Comune di Mirandola, approvato a fine febbraio dalla maggioranza leghista. "Nonostante le oggettive difficoltà che stanno gravando sull’andamento dell’economia internazionale e nazionale – afferma il sindaco Alberto Greco – Mirandola si conferma l’unico comune della Bassa modenese, nel mandato in corso, a non aver aumentato la pressione fiscale e ciò senza far ricorso ad alcuna ulteriore forma di indebitamento". In tema di sicurezza saranno spesi 780mila euro per rinnovare il sistema di videosorveglianza, compresi varchi veicolari e già entro l’anno sarà elevato a 23 il numero di unità in forza alla Polizia Locale e sarà definitivamente chiuso il campo nomadi, con la ricollocazione dei due nuclei "rimasti abusivamente nel sito". In materia di sport sarà portato a termine il progetto di due palestre "open air" in via Gherardi ed in via PietriNuvolari. Già entro marzo, poi, saranno individuati i gestori per il "Pala Eventi" di San Martino Spino e per il "Pala Simoncelli". Circa le opere pubbliche e i ritardi accumulati da parte dell’amministrazione, c’è la promessa che entro la primavera sarà ultimato il nuovo Polo Culturale, nei locali in Piazza Garibaldi dell’ex Liceo Pico. E per la fine dell’anno è previsto il termine dei lavori del Palazzo Municipale in Piazza Costituente, mentre è in corso la gara per l’affidamento lavori dello Stadio "Lolli" e si attende l’ok al progetto di recupero delle ex scuole "Alighieri". Si sta procedendo, infine, con gli iter di approvazione delle varianti per riprendere i lavori all’ex Milizia ed al Teatro Nuovo. Grazie, poi, ai fondi Pnrr si potrà procedere al recupero della ex scuola "Alighieri", alla ricostruzione dell’edificio socio-assistenziale di Mortizzuolo, oltre alla costruzione del nuovo nido che sorgerà in via Giolitti, nonché all’allargamento della mensa scolastica delle scuole "Alighieri". Critiche le minoranze, con Giorgio Siena (+Mirandola) che attacca la giunta: "Sul sociale vi è un misto di retorica leghista, banalità da piazza e poca sostanza".

Alberto Greco