Più cesti in tangenziale, ma i rifiuti raddoppiano

I rifiuti ai lati della tangenziale di Castelfranco non "lasciano", ma "raddoppiano". Questa, in estrema sintesi, la triste lettura della situazione che dà Enrico Crabbia del gruppo Castelfranco del Fare, impegnato ormai da alcuni anni, assieme ad altri volontari, a tenere pulite dai rifiuti porzioni del territorio comunale. La pubblica denuncia di Crabbia arriva dopo l’ultimo passaggio che ha effettuato, insieme ad altri volontari, lungo la tangenziale, per raccogliere i rifiuti che in teoria avrebbero dovuto essere presenti solo nei cestoni posti ai lati della circonvallazione. Invece, in sole due settimane, ne sono stati trovati molti più del previsto, e anche fuori dai contenitori.

"Normalmente – spiega Crabbia – noi volontari andiamo a sostituire i cestoni ogni due settimane. All’inizio ne avevamo messo uno per ogni area di sosta, pensando soprattutto a un conferimento da parte di camionisti di passaggio, che magari sostavano per uno spuntino. Tuttavia, visto che uno non era sufficiente siamo passati a due. La situazione, però, ora è diventata ingestibile; anche dopo il loro raddoppio, i cestoni si riempiono subito. Gli incivili di turno, infatti, anziché utilizzare la carta smeraldo di Hera per il corretto smaltimento dei rifiuti domestici, si fermano con l’auto ai lati della tangenziale e, dal baule, scaricano diversi rifiuti domestici non differenziati. Quando va bene li mettono nei contenitori, ma altre volte li buttano lungo le scarpate. Chiediamo all’amministrazione di intervenire e non continuare a girarsi dall’altra parte. Non possiamo, noi volontari, continuare ad andare avanti sempre così, ma se smettiamo torniamo presto alla situazione del 2021, con diverse discariche a cielo aperto". Il sindaco Giovanni Gargano commenta: "Innanzitutto ringrazio sentitamente e ancora una volta i volontari che, con la loro opera di sensibilizzazione, oltre che di attività diretta, permettono a questo territorio di essere più pulito. La tangenziale è attenzionata dall’amministrazione, assieme ad Anas e Hera, ma una soluzione definitiva ancora non l’abbiamo trovata. Possiamo comunque evidenziare che, almeno, i sacchi vengono rimossi (da Hera, ndr). Sottolineo nuovamente la mia vicinanza ai volontari".

Marco Pederzoli