Più ciclabili e traffico lento nelle zone residenziali

La Giunta del Comune di Vignola, nell’ultima seduta, ha adottato l’aggiornamento del Piano urbano del traffico. Ora si raccoglieranno le osservazioni e poi, come stabilito dalla normativa vigente, toccherà al consiglio comunale adottare definitivamente il Piano. Ad annunciarlo in una nota è stata l’amministrazione comunale, che spiega: "Com’è noto, Vignola, nonostante abbia una popolazione inferiore ai 30.000 abitanti, è nell’elenco dei Comuni tenuti ad adottare un Put (Piano urbano del traffico) per i rilevanti fenomeni di pendolarismo e quindi la congestione della circolazione stradale da cui è interessata. Il primo Put fu adottato nel 1999, il secondo nel 2005, mentre nel 2016 era partito l’iter di aggiornamento affidato all’architetto Danilo Odetto di Torino, sospeso però in epoca di Commissariamento prefettizio del Comune. Il riesame 2023 del Piano urbano del traffico tiene conto dei mutamenti avvenuti nel frattempo, sia dal punto di vista della circolazione stradale sia dal punto di vista di una accresciuta sensibilità di cittadini e associazioni sui temi della mobilità sostenibile. Tra i macro-obiettivi che si propone il nuovo Piano del traffico vi è il miglioramento della sicurezza e della circolazione ciclo-pedonale lungo le tre principali direttrici di avvicinamento al centro cittadino, ovvero via Alessandro Plessi, via per Sassuolovia Mario Pellegrini e via Frignanese, la moderazione della velocità nelle strade residenziali e la messa in sicurezza dei nodi più critici in modo da diminuire il numero dei possibili incidenti. Tra gli elaborati allegati al nuovo Put troviamo, infatti, le Linee guida sulla regolamentazione viaria, quelle per la pianificazione della rete ciclabile, le indagini di verifica sulle velocità istantanee, la mappatura degli incidenti e l’individuazione dei percorsi preferenziali per le ambulanze".

"Stiamo già lavorando – commenta la sindaca Emilia Muratori – per attuare alcune delle linee di indirizzo previste dal nuovo Put. Penso ai lavori già avviati per la messa in sicurezza di via Alessandro Plessi o al cantiere per la realizzazione della ormai famosa rotatoria della Pieve con relativa pista ciclabile che verrà avviato a giorni, così come è avviato il cantiere per la connessione tra ciclabili esistenti per le quali abbiamo ricevuto i fondi regionali del ’Bike to work’". L’assessore all’urbanistica Niccolò Pesci aggiunge: "Il nuovo Piano traffico è un documento fondamentale per disegnare la mobilità del futuro".

Marco Pederzoli