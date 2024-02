Più controlli nell’area ex Amcm. Si accendono occhi elettronici su ingressi, posti auto e palestra

Nel Parco della creatività, l’area riqualificata tra le vie Peretti, Sigonio, Buon Pastore e Morane a due passi dal centro storico, dedicata alla creatività e all’innovazione in ambito culturale, come previsto, è stata attivata anche la videosorveglianza per contribuire alla sicurezza di chi transita, sosta o si reca alle attività già in funzione.

Completati i lavori di infrastrutturazione che hanno interessato l’intera area, a inizio settimana si sono accese tre telecamere già collegate al sistema di videosorveglianza cittadino: le immagini live trasmesse arrivano quindi direttamente alle Sale operative di Polizia locale e Forze dell’ordine, oltre ad essere registrate per eventuali attività d’indagine.

Le telecamere sono state installate, rispettivamente, sul lato di via Peretti, consentendo di monitorare, oltre all’accesso, la scala che porta alla piazza e la strada; sul lato di via Carlo Sigonio a sorveglianza dell’ingresso e dell’intera area da quel versante; a ridosso della palestra per videosorvegliare anche tutta l’area della piazza interna. Gli apparecchi dome permettono quindi attualmente di monitorare l’ampia area della piazza pedonale rialzata, il parcheggio a raso e le vie d’accesso e saranno implementati successivamente sulla base delle indicazioni delle Forze dell’ordine e in vista del completamento dell’intervento di rigenerazione urbana.

Tutto questo all’interno di un progetto che prevede l’aumento degli occhi elettronici accesi per la sicurezza dei cittadini: ai Torrazzi, superate diverse difficoltà infrastrutturali, si è infatti avviato a conclusione il progetto di potenziamento della videosorveglianza finanziato dal Comune, che ha visto il diretto coinvolgimento del Consorzio Aree produttive anche in fase di progettazione. Sono 20, sulle 22 totali, le telecamere in funzione già collegate alle Sale operative dei Polizia locale e Forze dell’ordine.

Sta giungendo a compimento anche il progetto di ampliamento della videosorveglianza cittadina che interessa l’area Nord Ovest, realizzato dall’amministrazione comunale con un finanziamento del ministero dell’Interno. Attualmente sono 22 le telecamere che si sono accese a Cognento, Marzaglia, Bruciata, Tre Olmi, San Cataldo, Cittanova, allo svincolo 18 tra Complanare e Modena Sassuolo, Galilei Costellazioni Pirandello; diventeranno una cinquantina a lavori completati.

In tutto sono attualmente 467 le telecamere che fanno parte del sistema di videosorveglianza cittadina, quindi, collegate alle Sale operative di Polizia locale e Forze dell’ordine.