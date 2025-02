"Più controlli nelle scuole per arginare le baby gang"

A Finale Emila, dopo gli episodi di violenza della scorsa settimana a danno di studenti degli istituti superiori finalesi nei pressi del polo scolastico e sugli autobus di linea, si cerca di correre ai ripari e intensificare le azioni di prevenzione. Studenti, genitori sono scossi da ripetersi di queste aggressioni "in branco", non sempre solo verbali. Già lunedì si sono cominciate a prendere contromisure per arginare il fenomeno. Se ne è parlato in un incontro di coordinamento, convocato da sindaco Claudio Poletti, presenti le direzioni scolastiche del Liceo Morandi e dell’Istituto Calvi, i consigli d’istituto in cui sono rappresentati genitori, studenti, docenti e collaboratori scolastici, i carabinieri e la Polizia Locale, i sindaci di Finale e Camposanto, Seta che gestisce il servizio di trasporto pubblico locale e la stessa Provincia di Modena, intervenuta col presidente Fabio Braglia, collegato da remoto.

"Come istituzioni – ha affermato Poletti – amministrazioni pubbliche, forze dell’ordine e scuole, ci sentiamo fortemente coinvolti in queste vicende e pensiamo seriamente a come aumentare la tutela dei ragazzi, delle loro famiglie e degli operatori scolastici. La scuola deve essere un luogo sereno che tutti possono frequentare senza temere alcunché". Fondamentale il racconto di studenti, genitori e docenti che hanno ripetuto il racconto dell’accaduto. Si sta cercando di capire se ad agire è un unico gruppo di violenti o sono diversi gruppuscoli che si muovono nel territorio. Per questo il comandante dei carabinieri di Finale Emilia, Demetrio Pusateri, ha consigliato a studenti e famiglie di sporgere formali denunce e querele. Importante sarà anche l’acquisizione delle immagini fornite dalle videocamere presenti sui bus che collegano Finale con Camposanto, San Felice sul Panaro e Mirandola. Ipotizzato poi di aumentare il controllo degli accessi, in modo da evitare l’ingresso nell’area di persone estranee e di attenzionare l’eventuale presenza negli spazi del bar degli istituti di figure già note per i loro comportamenti. Carabinieri e polizia locale, dal canto loro, hanno assicurato maggior presidio e sorveglianza del polo scolastico con controlli attivi già dalla giornata di ieri.

Alberto Greco