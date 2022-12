Più deleghe alla Gasparini Lega: "Imbarazzante toppa"

Rimpasto della giunta dopo le dimissioni di Marco Truzzi, operative dal 1 novembre scorso. Ieri il sindaco Alberto Belelli ha firmato il decreto di nomina per riassegnare le deleghe agli assessori: tra questi spicca Stefania Gasparini, vice sindaco e assessore a Economia, Turismo e promozione del Centro storico, cui si aggiungono le deleghe a Lavori pubblici, Patrimonio, Patrimonio storico-artistico, Frazioni, Viabilità e Mobilità. All’assessore Riccardo Righi è stata attribuita quella dei Servizi pubblici energetici.

In conseguenza dei nuovi incarichi, due deleghe della vice sindaco passano ad altri assessori: a Davide Dalle Ave la Formazione professionale; a Mariella Lugli gli Affari Generali e servizi Demografici.

"Sono molto onorata di questa scelta del sindaco – commenta Gasparini –. Quella ai Lavori pubblici è una delegata importante per il futuro della città perché strettamente connessa ai progetti del Pnrr che ha tempistiche stringenti. Sul tema Ztl, a inizio gennaio incontrerò sia le associazioni di categoria che i firmatari della petizione: la progettualità prosegue, vedremo con quali modalità". Il primo cittadino, dopo aver ringraziato la Gasparini per la disponibilità, profila un possibile allargamento della maggioranza "ad altre forze politiche nell’alveo del centro sinistra. Nelle scorse settimane su mandato dell’attuale maggioranza ho incontrato diverse forze del centro sinistra per capire il loro interesse nel contribuire dal punto di vista programmatico all’aggiornamento del programma amministrativo oltre che verificare un eventuale impegno diretto nel governo della città".

Evidente il riferimento ad Azione e Italia Viva e, presumibilmente, alla componente di Carpi Futura più vicina ad Azione. "Quella del sindaco è una non-scelta – commenta Annalisa Arletti, Fratelli d’Italia –. Nella paura di perdere le prossime elezioni amministrative, la sinistra tenta di allargare l’alleanza di governo. I carpigiani non sono stupidi, sanno che con il Pd al comando, sarà sempre peggio. L’allargamento a ulteriori forze politiche che non siedono tra le file della maggioranza è inaccettabile perché tradisce il mandato elettorale del 2019: se qualche forza di opposizione ha deciso di farsi ammantare dal potere crepuscolare di Bellelli, la sua fine sarà quella di fare la stampella del Pd, tradendo la fiducia dei carpigiani che l’hanna votata per contrastare la sinistra al governo della città e non certo per andarci a braccetto". "Tanta attesa per un’imbarazzante ‘toppa’ – prosegue Giulio Bonzanini, Lega – che conferma l’incapacità del Pd di trovare un nuovo assessore. Una nomina ‘ad interim’ che malcela il fallito tentativo di allargare la maggioranza, includendovi Carpi Futura eo il M5S, atteggiamento che rischia di compromettere la gestione delle risorse provenienti dal Pnrr, oltre che a denotare la palese volontà di questa amministrazione di preferire al bene della città, la prosecuzione di una costante campagna elettorale alla ricerca di nuove convergenze".

