Più forte della bomba, ecco il kaki di Nagasaki

La strada per la pace? Passa (anche) da Savignano. Oggi alle 13,30, all’azienda Buen Vivir di Savignano in via Ida Gozzoli 416, di proprietà dell’ex sindaco Germano Caroli, si terrà infatti una cerimonia pubblica durante la quale sarà piantato un kaki che è figlio (il 217esimo, per la precisione) di una pianta (di kaki, appunto) che riuscì a sopravvivere al bombardamento atomico di Nagasaki avvenuto il 9 agosto 1945. L’iniziativa, che ha il patrocinio del Comune di Savignano, è organizzata dall’azienda Buen Vivir in stretta collaborazione con l’associazione "Nagasaki–Brescia - Revive Time - Kaki Tree Project", impegnata da oltre 25 anni consegna in tutto il mondo di pianticelle di seconda e terza generazione nate dalla pianta madre, con la richiesta di allevarle e di immaginare, attraverso espressioni artistiche aventi tema l’albero di kaki, il dolore altrui e di esprimere la volontà di un mondo libero dalle atrocità delle guerre. Un’iniziativa, quindi, di alto valore simbolico specialmente in questo periodo, a cui prenderanno parte, tra gli altri, il vicesindaco di Savignano, Davide Pisciotta, e lo storico Daniel Degli Esposti. La piantumazione di questi alberi di kaki riguarda peraltro diverse località italiane e non solo a Savignano sul Panaro. Il 212esimo è infatti stato piantato già nel 2022 a Castelporziano, nella residenza del Presidente della Repubblica Italiana, poi gli esemplari dal 213 al 217 sono toccati rispettivamente a Casalecchio di Reno, Bergamo, Quinto Vicentino e Calcinato. Le prossime due tappe di questa iniziativa riguardano appunto Savignano sul Panaro e Scampia (Napoli). Germano Caroli ha commentato: "Siamo orgogliosi di questo evento. La piantina che ci è stata assegnata è la numero 217, piantumata dal 1998. Avremmo dovuto ospitarla qui già nel 2022, ma per avverse condizioni meteo la messa a dimora avverrà solo oggi. La nostra soddisfazione è rafforzata dal sostegno all’iniziativa dato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Con questo atto di affido, nel momento in cui l’intera umanità sta subendo la minaccia dell’uso di bombe nucleari sempre più letali, intendiamo dare testimonianza di fatti drammatici di poche decine di anni addietro, promuovendo la cultura della pace anzichè della guerra". L’intera cerimonia di piantumazione della pianta di kaki figlia di quella di Nagasaki avverrà alla presenza di una delegazione italo – giapponese di una decina di persone, appartenente all’associazione Revive Time - Kaki Tree Project. Tutti gli interessati potranno partecipare all’iniziativa.

Marco Pederzoli