Più generazioni per Nek e Renga "Concerto bello e obiettivo nobile"

Al calar del sole, il parco Vistarino di Sassuolo, ieri, si è riempito di persone di ogni età. Tutto esaurito – 2400 posti – per il concerto di beneficenza di Nek e Renga, tra l’altro prima tappa del loro tour. Alle 19.15 l’area ha aperto ai fan, alcuni dei quali erano arrivati già dal primo pomeriggio, con una corsa a conquistare la prima fila della platea. "Nek e Renga riescono ad unire più generazioni, è veramente bello" commenta Paola, una sessantina d’anni e tanta voglia di divertirsi durante l’evento. Cristina invece è arrivata con il fidanzato Mattia e le due amiche Sara e Martina: "I biglietti mi sono stati regalati, e dato che il concerto è a scopo benefico è ancora più bello".

Anche per la signora Luciana il fine di questo concerto è un gesto nobile: "Piuttosto che buttare soldi altrove, ho preferito spenderli in questo concerto. Mi diverto e faccio del bene". Luciana è con il marito e gli amici: "Siamo sassolesi ma abitiamo a San Prospero. Nek e Renga li abbiamo conosciuti, sono persone molto umili. È un piacere essere qui". Da San Polo D’Enza invece arrivano Patrizia, Betta, Rossella e Martina: "Siamo qui per gli artisti, ma anche per sostenere il progetto che nascerà grazie al concerto". L’evento, in collaborazione con l’associazione ‘Le Luci di Comete’, è a favore di ragazzi disabili e finanzierà la costruzione del ‘Villaggio Dopo di Noi’ di Vignola.

Alle 21.30 esatte, come previsto, tra urla di acclamazione, Nek e Renga sono saliti sul palco intonando ’Meravigliosa’.

Da molti la canzone più attesa è stata la storica ’E da te’. Valentina, Elena e Alia, accompagnate dalle loro mamme, invece hanno aspettato con impazienza di cantare ’Laura non c’è’.

"Mi piacciono entrambi, ma Filippo è uno dei miei cantanti preferiti" precisa Valentina.

Ylenia Rocco