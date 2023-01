"Più impegno sull’emergenza climatica". Ok unanime

Continuare il percorso intrapreso a Modena di contrasto all’emergenza climatica e sollecitare il Governo affinché anche nel Paese resti prioritaria l’attenzione sui temi della sostenibilità ambientale ed economica e del processo di transizione ecologica ed energetica. Contestualmente, informare il consiglio sull’andamento complessivo delle politiche e delle azioni messe in campo nel territorio per affrontare il problema climatico, anche in riferimento agli obiettivi previsti dal piano di azione per l’energia sostenibile e il clima (Paesc) del Comune. Sono i principali inviti rivolti all’amministrazione da un ordine del giorno presentato da Andrea Giordani per il Movimento 5 stelle e approvato all’unanimità dal consiglio comunale nella seduta di giovedì 19 gennaio. Il documento si inserisce "in un percorso globale di contrasto all’emergenza climatica" che vede impegnate anche le amministrazioni locali. Presentando la proposta in aula, quindi, il consigliere Giordani ha sottolineato a questo proposito l’attenzione del consiglio comunale sui temi della riduzione di inquinamento e gas serra e "del rispetto dei principi dell’economia circolare nella gestione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e nell’introduzione di un sistema di tariffazione puntuale o corrispettiva".