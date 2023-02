Più incidenti ma meno vittime Oltre 10mila multe con autovelox

Il bilancio 2022 della polizia municipale dell’Unione Terre d’Argine (Carpi, Soliera, Campogalliano e Novi) vede un aumento degli incidenti, ma meno morti sulle strade. Se diamo un’occhiata ai sinistri, l’anno scorso sono stati rilevati 795 sinistri stradali, di cui 363 con lesione, 427 con danni alle cose e 5 mortali, (in calo rispetto al 2021, 9 mortali); complessivamente si registrano 68 incidenti in più rispetto al dato dell’anno precedente (727). La causa degli incidenti rimane pressoché invariata e vede sempre al primo posto la perdita di controllo del veicolo (per distrazione, tamponamenti, velocità); al secondo posto troviamo la mancata precedenza e al terzo posto la mancata segnalazione del cambio di direzione o corsia. Diminuiscono invece i sinistri che coinvolgono i pedoni (27, nel 2021 erano 32) e aumentano quelli con monopattini e bici elettriche: 16, contro i 10 del 2021. Sono stati oltre 2.000 i posti di controllo con 25.082 violazioni (4.335 in più del 2021): ben  10.372 per velocità rilevata con strumentazione ( + 1.265 rispetto al 2021), 3.795 per divieto di circolazione e sosta (+840), 3.308 per passaggio con rosso semaforico (+ 398), 586 per mancata revisione (+434) e 116 per mancata copertura assicurativa (+ 26).