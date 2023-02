Più incidenti, schizzano le multe "Troppi scontri causati da ubriachi"

Oltre 350 incidenti rilevati, 11.697 sanzioni, 61 denunce. Sono i dati più rilevanti che emergono dal bilancio dell’attività della polizia locale sassolese nel corso del 2022. "Il report conferma il ruolo che la polizia locale ha per la comunità. L’anno scorso – spiega il Comandante Rossana Prandi – può essere considerato come quello della ripartenza dopo la pandemia da Covid 19 che ha cambiato il contesto sociale in cui viviamo". Un’attività complessa, quella degli agenti, che spazia in più ambiti "a garanzia – spiega ancora Prandi - dell’ordinata e civile convivenza dell’intera comunità". Da una parte ci sono infatti le attività di prevenzione (45 ore di lezioni ‘sul campo’ a beneficio degli studenti impegnati nei progetti di educazione stradale), dall’altra l’ordinaria (e spesso straordinaria) attività di presidio del territorio. Oltre 12mila ore e 17 agenti impegnati, quotidianamente, nei pressi degli edifici scolastici, con pattuglia ‘dedicata’ presso il polo scolastico, 8 addetti ‘applicati’ al controllo di prossimità per verificare le 5372 segnalazioni arrivate al comando, 354 controlli presso cantieri ed esercizi commerciali (e 91 irregolarità sanzionate), 891 controlli nei parchi danno bene la misura di un’attività che si esplica, tuttavia, anche e soprattutto sulle strade. Lungo le quali gli incidenti sono in vertiginoso aumento: 357 in totale, 131 con feriti e 2 mortali per un +30,29% che preoccupa, perché "ci sono troppi sinistri, e troppi causati da distrazioni e guide in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti". Nel 2022 sono state infatti contestate 28 guide in stato di ebbrezza e 4 sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, e come gli incidenti aumentano anche le violazioni al codice della strada, che registrano – sono cresciuti anche i controlli, grazie all’introduzione di una terza pattuglia in orario seralenotturno - un aumento del 28,86% rispetto al 2021, quando erano poco più di 9mila. Altro capitolo riguarda il contrasto di fenomeni legati allo spaccio ed all’uso di droga che ha visto 9 interventi presso i plessi scolatici e 36 servizi da parte dell’unità cinofila che in 10 occasioni ha fatto ‘centro’. L’attività di polizia giudiziaria, infine, ha portato al deferimento di 61 persone per vari reati e a 4 arresti per spaccio di droga.

Stefano Fogliani