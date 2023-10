Più morti che nascite: è record. In vent’anni mai così male : "Pesano covid e crisi economica"

Nella provincia di Modena i morti sono sempre di più dei nati, una tendenza che dura ormai da tempo ma il saldo del 2022 è stato il peggiore degli ultimi 20 anni. Unica consolazione: nel resto della regione e d’Italia la situazione è ancora più drammatica. Il dato emerge dalle note congiunturali della Provincia sugli andamenti statistici del territorio, consultabili sul sito della Provincia. La popolazione residente è di 701.751 persone, si sono contate 5.110 nascite e 8.113 decessi, per una differenza in negativo di 3.003 unità. "Il calo della natalità e della capacità di rigenerazione naturale della popolazione – spiegano da viale Martiri – sono il risultato del perdurare della crisi economica, di una tendenza generale osservata a livello nazionale e in ultima istanza, delle conseguenze della pandemia del coronavirus". Vicende che hanno segnato la fine dei due fattori che avevano contribuito a mantenere l’equilibrio demografico: la "super-fecondità della popolazione straniera immigrata e il contributo residuo alla natalità dei baby boomers ancora in età feconda.

In particolare, il tasso di natalità, pari a 7,3 nati ogni 1.000 abitanti e il tasso di mortalità, pari a 11,6 morti ogni 1.000 abitanti, determinano per il 2022, il tasso di crescita naturale tra i peggiori degli ultimi venti anni, secondo solo a quello osservato nel 2020. Analizzando nel dettaglio i territori, la bassa pianura registra un saldo negativo di 606 unità, pari ad un tasso di decrescita del 6,4 per cento, l’area metropolitana ha un tasso di decrescita del 3,5 per cento pari a 1.871 unità e la fascia collinare e montana registra un tasso del 7,7 per cento con un saldo negativo di 526 unità. Alcune zone della montagna confermano differenziali davvero preoccupanti: il tasso di crescita naturale (differenza tra nati e morti) è negativo per il 15 per cento a Montefiorino, il 12 per cento a Montese, il 12 per cento a Polinago, il 13 per cento a Riolunato, il 12 per cento a Fanano, a fronte per esempio di Modena città dove il calo è ‘solo’ del 4 per cento, Bomporto -0,7%, Carpi -3,4 per cento.

"La provincia di Modena – osserva il presidente della Provincia Fabio Braglia – sin dal 1978, si è caratterizzata per una forte denatalità ed un parallelo invecchiamento della popolazione, dovuto anche all’innalzamento della speranza di vita alla nascita e alla riduzione relativa dei livelli di mortalità. Rispetto al dato nazionale e regionale, la nostra provincia registra un rapporto tra nascite e morti inferiore alle medie, nonostante ciò, tuttavia, occorre investire tempestivamente in politiche di sostegno concreto alla natalità, per invertire quella tendenza all’invecchiamento della popolazione italiana che già oggi rappresenta un elemento di forte preoccupazione".

Ma non solo nuovi nati e morti. Il report è una miniera di dati e fotografa il profilo aggiornato della provincia di Modena: si scopre per esempio che la consistenza della popolazione in età tra i 25 e i 40 anni si è ridotta progressivamente rispetto agli anni passati tornando sui livelli degli anni ‘70 (- 14,3% rispetto al 2013, 20.500 persone in meno) alimentata per lo più dai flussi degli immigrati in prevalenza straniera: le generazioni del baby boom, nate tra il 1960 e il 1966, sono uscite da tempo da questa fascia anagrafica ed ecco spiegato, almeno in parte, anche come mai le imprese fatichino a trovare giovani che lavorino: non è solo una questione di stipendi bassi , è che semplicemente stanno finendo i giovani. Inoltre si registra un’elevata propensione a procreare dei cittadini stranieri (19, 8 su 1000 residenti stranieri), lo spostamento in avanti dell’età media del parto (32,4 anni invece dei 30 del 2000), la tendenziale riduzione del numero totale dei matrimoni (da 2,8 del 2012 al 2,3 del 2022), la diminuzione delle unioni celebrate con rito religioso e la corrispondente crescita del rito civile (+37, 7 per cento sul 2012) e + 18,8 sul 2021.

Rilevante anche l’aumento dei figli da genitori non coniugati – si passa dal 30,7% dei nati del 2012 al 35,6% del 2017, fino al 42,1 per cento del 2022 (il 37,4 per cento rispetto al 2012) – e la conseguente diminuzione dei figli da genitori coniugati: si passa dal 69,3 per cento al 57,9% del 2022.