Più posti negli asili nido: "Miglioreremo i servizi"

Saliranno a 134 i posti messi a disposizione dall’Amministrazione comunale, di cui 124 presso i due nidi comunali e 10 in convenzione. Il Comune di Fiorano ha aderito alle misure regionali, che attraverso le risorse del FSE+ che gli consentiranno di ridurre gli oneri a carico delle famiglie per l’anno educativo 2024/2025 e l’ampliamento dell’offerta di posti del sistema integrato, pubblico e privato convenzionato, nei servizi 0-3 anni. L’adesione a tali misure permetterà l’abbattimento delle rette per le famiglie residenti con ISEE pari o inferiore a 26mila euro, che frequentano sul territorio di Fiorano un nido comunale oppure convenzionato. "Uno dei temi centrali per le Amministrazioni – il commento dell’assessore alla scuola Monica Lusetti – è dare risposta al numero sempre crescente di famiglie che richiede di poter utilizzare il servizio di nido. Stiamo lavorando per poter ampliare il numero dei posti, cercando di intercettare tutte le risorse per garantire servizi efficienti e di qualità".