Più posti per il nido: "Nessuno sarà escluso"

Venti nuovi posti al nido per i bambini, di 24 e 36 mesi, di Sassuolo. Ieri mattina il sindaco di Sassuolo Matteo Mesini e l’assessore alla Pubblica Istruzione Maria Savigni hanno infatti accolto bambini e famiglie che frequenteranno la sezione ‘Primavera’ presso la scuola materna Rodari di Largo Bezzi, parte del ‘comprensivo 4 Ovest’. "Venti bambini questa mattina hanno iniziato a frequentare la nuova sezione della materna – ha dichiarato Mesini – e siamo voluti essere presenti per accoglierli augurando loro e alle loro famiglie un buon inizio d’anno scolastico. Vogliamo che l’asilo nido sia accessibile a tutti quelli che fanno domanda e nessuno resti escluso, perché rappresenta una tappa importante dell’educazione dei bambini, che li aiuta a interagire con il mondo, ad imparare più velocemente e offre loro un futuro di migliori opportunità".

Quello dei nidi, e dei posti presso gli stessi, fu uno dei temi ‘caldi’ della campagna elettorale, oggetto di scontri anche accesi tra i candidati a sindaco, ed oggetto di polemiche diffuse, tra l’attuale Giunta e l’attuale Amministrazione, fu anche l’annuncio dell’aumento dei posti da parte della Giunta Mesini che, scrissero le minoranze, si intestava meriti non suoi.

"Apprendiamo – scrisse allora l’ex vicesindaco Alessandro Lucenti, oggi consigliere di Fratelli d’Italia – che i posti ci saranno, e che il progetto andrà a buon fine, ma vediamo che il nuovo sindaco si intesta i meriti di un’operazione già deliberata dalla Giunta Menani, alla fine di maggio, e già perfezionata dall’allora assessore Alessandra Borghi".

Tant’è: "Sin dal nostro insediamento – aggiunge l’assessore alla Pubblica Istruzione Maria Savigni – abbiamo lavorato per trovare le risorse e attuare questo progetto. Si tratta di un servizio importante tanto per i bambini quanto per i genitori, nel tentativo sempre più difficile di conciliare vita famigliare e lavoro. Grazie – conclude Savigni – alla dirigente scolastica, alla cooperativa appaltatrice dei servizi per il personale, all’Ufficio Pubblica Istruzione e agli operai di Sgp che per tutta estate hanno lavorato affinchè tutto fosse pronto per tempo". L’intervento ha riguardato i servizi igienici, il trasferimento di alcuni arredi e materiali già disponibili nei magazzini e l’acquisto di nuovi arredi necessari al funzionamento del servizio quali seggioline, tavoli, armadietti, cassettiere, tappeti.

Stefano Fogliani