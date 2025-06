Più risorse per le vittime di reato

Il Comune di Modena rifinanzia con ulteriori 10mila euro il Fondo di risarcimento a sostegno delle vittime di alcune fattispecie di reato, confermando l’impegno a garantire vicinanza, protezione e un supporto concreto ai cittadini che subiscono danni materiali a seguito di episodi di microcriminalità.

Il Fondo, istituito nel 2007 e interamente finanziato dall’amministrazione comunale, è una delle azioni previste dal Patto per Modena Sicura. La Giunta ha deliberato un nuovo stanziamento che porta complessivamente a 23.780 euro le risorse messe a disposizione per il 2025. Si tratta di un aiuto diretto a chi subisce reati predatori come furti, tentati furti, scippi e borseggi sul territorio comunale.

Da inizio anno, sono già 70 le domande presentate per accedere al contributo, a conferma del bisogno diffuso di strumenti di supporto e riparazione. L’età media dei richiedenti è di circa 60 anni, con una prevalenza di donne. La fascia più rappresentata è quella degli over 70 (25 domande), seguita dalla fascia tra i 51 e i 70 anni (21 domande). Le richieste respinte, al momento, sono cinque, di cui quattro per reati avvenuti fuori dal territorio comunale e una per presentazione oltre i termini.

Le richieste più frequenti riguardano il risarcimento per la duplicazione di documenti (45 casi), la sostituzione di serrature e chiavi di casa (21), la riparazione di danni a veicoli (14) e la riparazione di danni a immobili (9).

Il regolamento consente di ottenere risarcimenti anche per spese connesse a più tipologie di danni nella stessa domanda. Le fattispecie di reato più comuni sono furti su auto (38 casi), furti con destrezza e borseggi (17), furti in abitazione (9) e, in minor numero, rapine e furti in garage. Per quanto riguarda i luoghi in cui avvengono i reati, prevalgono la pubblica via (32 casi) e i centri commerciali (15 casi), seguiti da negozi, supermercati e abitazioni private. Il contributo copre il 70% delle spese documentate, fino a un massimo di 400 euro, e può essere richiesto da cittadini italiani o stranieri regolarmente residenti o domiciliati a Modena per reati avvenuti sul territorio comunale.