"Più risorse per potenziare l’offerta scolastica"

Chiedere al Governo più risorse per il settore istruzione, in modo da potenziarne l’offerta, gli organici e gli edifici. Contestualmente, proseguire a livello territoriale gli investimenti degli ultimi anni, con l’obiettivo di ampliare l’offerta dei servizi educativi e la loro accessibilità, soprattutto a famiglie con basso reddito. Sono le principali richieste del Consiglio comunale di Modena che ha approvato, giovedì l’ordine del giorno sul potenziamento del sistema scolastico da raggiungere anche attraverso un maggiore sostegno all’azione di pianificazione degli Enti locali, in relazione ai nuovi bisogni emersi nei territori. Il documento, presentato da Federica Di Padova del Partito democratico, e sottoscritto da Modena Civica, ha ottenuto il voto a favore anche di Europa Verde-Verdi, Sinistra per Modena e Movimento 5 stelle; contrari Lega Modena, Alternativa Popolare e Fratelli d’Italia, mentre si è astenuto il gruppo di Modena Sociale.

Nella stessa seduta, l’Assemblea ha respinto un altro ordine del giorno sul tema presentato da Fratelli d’Italia che, chiarendo le recenti scelte del Governo in materia di istruzione, proponeva soprattutto di verificare i dati relativi agli abbandoni scolastici per esaminare e affrontare l’impatto del fenomeno nel territorio di Modena. La mozione ha avuto il voto contrario di Partito democratico, Europa Verde-Verdi, Modena Civica, Sinistra per Modena e Movimento 5 stelle; a favore Lega Modena e Alternativa Popolare, mentre si è astenuto il gruppo di Modena Sociale.Esponendo l’ordine del giorno del Pd, Federica Di Padova ha parlato di un esecutivo “disinteressato” alle problematiche del settore scuola, con politiche contraddittorie che inseriscono il concetto di merito ma tagliano i fondi. Il riferimento, chiarisce il documento, è soprattutto alla riduzione del Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione, inserito nella legge di bilancio 2023.