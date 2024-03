Più servizi all’ufficio postale

Il Comune di Fiumalbo ha ricevuto comunicazione ufficiale da parte di Poste Italiane che il paese, fra 5.000 candidati, sarà uno dei primi siti selezionati dall’azienda per il miglioramento degli spazi. Pertanto il locale Ufficio Postale sarà interessato da lavori infrastrutturali al fine di permettere la trasformazione dei suddetti spazi in ottica di più proficua fruizione dei servizi per la cittadinanza. Presto inizieranno i lavori per rendere l’ufficio di Via Lago più moderno, accogliente, connesso e digitale, dove i cittadini potranno fruire anche dei servizi della pubblica amministrazione in modalità digitale, Self service o assistita e accedere a tante altre innovazioni di pubblica utilità senza dover spostarsi e percorrere decine di chilometri.