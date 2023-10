"Più servizi per fermare lo spopolamento"

Contro lo spopolamento montano, vanno potenziati i servizi locali. Va in tal senso il progetto ‘Polis – Casa dei Servizi Digitali’ di Poste Italiane a sostegno delle piccole comunità locali che chiedono un freno al divario infrastrutturale tra i grandi agglomerati urbani della pianura padana e i piccoli centri montani attraverso l’erogazione di servizi essenziali. Ad esempio i cittadini potranno così ottenere certificati alla Posta senza recarsi all’Inps o in Comune. Dallo scorso mese, l’ufficio postale di Lama Mocogno è il primo ufficio dell’Appenino ad avere un nuovo layout, mentre nelle settimane scorse sono iniziati i lavori a quello Sestola. Nel complesso saranno 33 gli uffici postali della provincia di Modena, tra cui quelli di Montefiorino, Palagano, Polinago, Frassinoro, Pievepelago, Sestola, Fanano, Riolunato, Montecreto, Lama Mocogno, Fiumalbo, Montese e Zocca, che saranno trasformati in Sportello Unico digitale di prossimità per un semplice e veloce accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione. "Questo – dicono da Poste Italiane – sicuramente andrà a semplificare e migliorare la qualità di vita di migliaia di cittadini dell’appennino modenese, che spesso percorrono grandi distanze in condizioni climatiche impervie per richiedere un semplice certificato. Nei 13 uffici postali Polis della comunità montana modenese si potranno richiedere certificati anagrafici e di stato civile, la carta d’identità elettronica, il passaporto, il codice fiscale per i neonati, certificati previdenziali e giudiziari, e numerosi altri servizi che si aggiungono a quelli postali, finanziari, logistici, assicurativi e di telecomunicazione. Ad esempio, gli abitanti di Pievepelago, hanno il tribunale a una distanza di 72 chilometri e l’Inps a 32 chilometri". L’iniziativa nasce dopo che sono stati resi noti i dati dello spopolamento nei comuni montani: i comuni appenninici hanno perso più di 2200 residenti. Per attenuare la desertificazione demografica in atto, in questi mesi numerose sono state le iniziative di natura economica, culturale e sociale per riportare vita, servizi e persone nei borghi e indurre i giovani a restare.

Giuliano Pasquesi