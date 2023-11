Più sicurezza con 90 telecamere

Sono già 90 le apparecchiature di videosorveglianza che garantiscono il controllo di strade, piazze, edifici pubblici e varchi cittadini, le cui ultime apparecchiature sono in fase di installazione in questi giorni. "Negli ultimi mesi abbiamo operato una completa revisione del progetto e delle telecamere – dice il sindaco Claudio Poletti – integrando il loro funzionamento per renderlo più efficiente e investendo anche in nuove attrezzature. Abbiamo così potuto ottenere una copertura importante del territorio, che ci consente di monitorare vie e piazze con sistemi di controllo degli edifici".