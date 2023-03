"Più sicurezza, meno Ztl": la Lega scende in strada

"Al centro della ‘Passeggiata per la Sicurezza’ c’è il tema della sicurezza in senso lato del centro storico e anche del suo decoro. Visto il successo della stessa iniziativa realizzata a maggio dello scorso anno, abbiamo deciso di riproporla e, complice anche il susseguirsi e l’acuirsi della situazioni che abbiamo lamentato già nel 2022, si prevede un’affluenza anche maggiore".

Giulio Bonzanini, segretario cittadino e consigliere comunale della Lega, così presenta ‘Passeggiata per la Sicurezza’ in programma per stasera con ritrovo alle 18.30 in corso Alberto Pio, di fronte al Municipio.

Con Bonzanini saranno presenti il segretario generale aggiunto Sap Gianni Tonelli, il segretario provinciale Guglielmo Golinelli e il consigliere regionale Stefano Bargi.

"La Lega torna tra le piazze e le vie di Carpi – prosegue il consigliere comunale – per mostrare tutta la propria vicinanza a commercianti, residenti ed esercenti di un centro storico sempre più vessato da politiche di mirata desertificazione di una delle piazze più grandi d’Italia.

Un contenitore sempre più privo d’iniziative e, conseguentemente, di quel passaggio vitale per le attività che, con grandi sacrifici, si sobbarcano gli alti costi di una posizione che dovrebbe rappresentare un valore aggiunto ed un vantaggio".

"Questa ‘passeggiata’ – continua il consigliere Bonzanini – vuole essere un presidio ma al tempo stesso non mancherà tutta la parte di ascolto grazie agli altri esponenti della Lega che saranno presenti e a tutte le persone che si prestano a portare all’attenzione dell’opinione pubblica e aiutare anche nelle sedi opportune rispetto alle tematiche del centro storico e della sicurezza.

Siamo contrari e profondamente critici per i tempi e le modalità dell’allargamento della ZTL, così come per una raccolta porta a porta dei rifiuti non soddisfacente, riteniamo che il rumoroso silenzio con il quale l’Amministrazione comunale stia ‘gestendo’ il dialogo con i commercianti non vada avallato ma che, anzi, si debba aprire un dibattito nel quale al centro ci siano le esigenze dei cittadini, che meritano politiche volte a garantire spazi di socialità decorosi e in sicurezza.

Siamo sempre pronti e disponibili ad ascoltare i nostri cittadini e dove possibile dare una mano, anche all’opposizione per portare proposte che si spera vengano poi recepite dall’amministrazione".

r.m.