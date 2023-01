Più sinergie per i bandi europei e Balsamico candidato all’Unesco

Sono quattro gli atti approvati all’unanimità dal Consiglio comunale riunitosi giovedì al castello di Formigine. Il primo atto a raccogliere il parere positivo dell’intero consiglio è stata l’approvazione del nuovo regolamento di Polizia Mortuaria: l’ultimo aggiornamento risaliva infatti al 2006 e il testo necessitava di adeguamento rispetto alla normativa vigente, ed è stato reso omogeneo rispetto ai regolamenti degli altri comuni del distretto. Voti unanimi anche per l’adesione alla rete europea provinciale ’Modenapuntoeu’: senza costi per il Comune, la partecipazione alla rete provinciale permetterà sinergie per l’accesso a maggiori opportunità di finanziamento su bandi europei, nazionali e regionali. Tutti i votanti a favore poi anche per l’approvazione del patto di gemellaggio fra il Comune di Formigine ed il Comune di Verden (Aller) in Germania, nonché sulla mozione avente per oggetto ’Sostegno alla candidatura della tradizione del balsamico fra socialità, arte del saper fare e cultura popolare dell’Emilia centrale a patrimonio culturale immateriale Unesco’. Il testo approvato impegna la giunta a sostenere la candidatura favorendo un movimento di supporto alla stessa coinvolgendo istituzioni, soggetti pubblici e privati, acetaie, privati, consorzi, associazioni e scuole.

Approvati dal consiglio anche la variante n.2 al Piano Operativo Comunale (POC) e il ’regolamento per l’assegnazione di immobili comunali alle associazioni e agli enti di terzo settore come sedi eo per lo svolgimento di attività’ e una mozione sul rispetto dei diritti umani in Iran.