"Piumazzo, assurda strage di alberi Un argine del torrente ha già ceduto"

"La Regione rifletta su quello che sta facendo sulle sponde del torrente Samoggia nel territorio di Piumazzo e non solo. La strage di alberi ha già provocato il cedimento di un argine, ma i danni ambientali potrebbero diventare ancora peggiori. Potrebbe bastare un’ondata di maltempo". Con queste parole Sabina Piccinini e Nino D’Eugenio, intervenuti come appartenenti all’associazione "As pol fer" (tradotto dal dialetto modenese: Si può fare), hanno commentato i lavori che, dallo scorso autunno, sono in corso sulle sponde del Samoggia e nelle immediate vicinanze. Già una residente di Piumazzo, nei mesi scorsi, aveva denunciato quella che secondo lei è un vero e proprio scempio ambientale, "in quanto – spiega – sono stati abbattuti centinaia di alberi anche lontano dal fiume e del tutto innocui per il corso del Samoggia, che costituivano un vero e proprio parco naturale. Oggi c’è solo una grande desolazione e ci vorranno decenni per ripristinare la zona dal punto di vista naturalistico". La Regione, da parte sua, aveva già risposto a un’interrogazione di Piccinini, sottolineando che l’operazione in corso è volta "a ripristinare la corretta gestione degli argini" e che "solo sporadicamente vengono rimosse piante in aree golenali". A residenti e ai denuncianti, quel "solo sporadicamente" non risulta affatto. Piuttosto, si tratterebbe invece di un’operazione sistematica. "E’ stata una cosa difficile da spiegare – aggiunge la residente – anche a mia figlia, che proprio quando ha iniziato a studiare a scuola l’importanza degli alberi, ha visto coi suoi occhi abbattere piante sane, rigogliose e lontane dal corso del Samoggia". Piccinini ha poi concluso: "Chiederemo formalmente alla Regione un’altra riflessione su quello che sta facendo". A sottolineare il danno ambientale sono intervenuti ieri in conferenza stampa anche il dott. Mirko Monari, biologo e laureato in Scienze e gestione della natura, e Vittorio Ballestrazzi del Wwf. m.ped.