Piumazzo, la carica dei volontari: "Un Carnevale in grande stile"

Domani e domenica 26 febbraio tornerà, dopo tre anni di assenza causa covid, il tradizionale Carnevale di Piumazzo, che giunge così alla sua 52° edizione. L’appuntamento, in entrambe le domeniche, è in centro a Piumazzo a partire dalle 14,15, con tante iniziative per allietare grandi e piccoli: ci saranno infatti ben 8 carri, allestiti da altrettante associazioni, che distribuiranno caramelle, dolciumi e oggettistica per bambini e ragazzi. Inoltre, non mancheranno lo stand del gnocco fritto, giochi a premi e la musica del dj Rumbero. "Colonna sonora" di questa edizione sarà, per il decimo anno consecutivo, la consolidata coppia di Andy e Mac, al secolo Andrea Ancelli e Valerio Maccaferri, che ieri hanno presentato l’edizione 2023 in municipio (Il Comune patrocina l’evento), assieme al sindaco Giovanni Gargano, all’assessora Silvia Cantoni e al tesoriere del comitato organizzatore, Giuseppe Caracciolo, in rappresentanza anche del presidente del comitato, Generoso Facenda. Come vuole la vera tradizione carnevalesca, anche l’assessora Cantoni ha promesso che sarà in maschera e ha sottolineato: "Non era scontato ripartire dopo due anni di stop; ringrazio tutti coloro che si soni rimessi in gioco, volontari e volontarie". Il sindaco Gargano, che presenzierà all’apertura della manifestazione, per quanto riguarda la maschera si affiderà alla "clemenza" del duo Andy e Mac, che nelle precedenti edizioni non si sono mai tirati indietro in quanto a originalità: un anno sono arrivati in ambulanza, un altro anno in sidecar, un altro anno ancora in stile "figli dei fiori" con furgone Westfalia. E ha evidenziato: "Era giusto ricominciare da dove avevamo sospeso. Iniziative come questa sono molto importanti perché riuniscono pezzi della nostra comunità". Caracciolo ha rimarcato: "Abbiamo iniziato già a novembre a organizzare questa nuova edizione".

m.ped.