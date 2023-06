Platis rappresenta la Provincia ai funerali di Berlusconi

Nei solenni funerali di Stato che ieri si sono svolti in duomo a Milano, accanto alle tante rappresentanze istituzionali nazionali, internazionali e lombarde, del mondo dello sport, dello spettacolo e della cultura, che hanno voluto rendere l’ultimo omaggio a Silvio Berlusconi, c’era anche una rappresentanza ufficiale della nostra provincia, il consigliere provinciale Antonio Platis, esponente di primo piano oggi di Forza Italia che ha raggiunto fin dalla mattinata il capoluogo lombardo. "Oggi (ieri per chi legge ndr) – ha detto all’uscita dalla cattedrale Platis – ho partecipato, e per questo ringrazio il presidente della provincia Fabio Braglia per avermi concesso la delega a rappresentare il nostro ente, alle esequie del presidente Silvio Berlusconi. Durante il funerale di Stato è stata pronunciata un’omelia davvero molto toccante da parte dell’Arcivescovo di Milano Delpini, molto importante, dove si è raccontato di questo uomo politico, uomo d’affari, uomo dello sport, uomo alla ribalta, che da oggi è davanti Dio semplicemente come uomo. Questo rimette al centro della nostra riflessione quello che dovrebbe essere il faro della politica, la persona. Con questo spirito ho partecipato alle esequie e spero e confido che nella politica modenese così come in quella nazionale ci sia sempre più attenzione alle persone e alle nostre comunità. Aldilà dei giochi delle parti tutti quanti noi dobbiamo fare gol per il bene comune".

Alberto Greco