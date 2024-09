Play dice addio alla Fiera. Il Festival sarà a Bologna. E in città si gioca in centro

Nel 2025 Play raddoppia: saranno due infatti gli appuntamenti dedicati agli appassionati dei giochi da tavolo e non solo. Ma l’evento principale trasloca a Bologna Fiere mentre uno ‘spin-off’ autunnale – ribattezzato ‘Play in the City, Festival della Cultura Ludica’ -, rimarrà a Modena, in una location inedita (e suggestiva) come il centro storico. Insomma, la sede di ModenaFiere vede andarsene un altro appuntamento clou dopo il brutto colpo di Skipass, anche se gli attori coinvolti (organizzatori, Comune e vertici della Fiera) assicurano che sperimentare un pezzo di Play nel cuore modenese creerà un valore aggiunto all’attrattività del centro, facendolo scoprire a quei giocatori che prima si fermavano soltanto in fiera.

Motivo del trasferimento della kermesse principale sotto le Due Torri? Gli spazi del quartiere fieristico erano ormai troppo piccoli (l’ultima edizione ha superato le 45mila presenze), tanto che lo scorso maggio erano stati almeno una cinquantina gli espositori rimasti alla porta, senza quindi la possibilità di partecipare. A questo aggiungiamoci la viabilità problematica (e cronica) nella zona di Modena nord e gli appassionati di Play ormai letteralmente stipati tra i padiglioni e Bologna è diventata un’emigrazione obbligata. Per ModenaFiere (ne parliamo più ampiamente nel pezzo sotto), si pone nuovamente il quesito su come rilanciare l’appeal di un’area logisticamente complessa, sicuramente da rivedere, che rischia di trasformarsi in un contenitore di fiere più dal richiamo locale che nazionale. L’annuncio della nuova fase di Play – la parola d’ordine della 16edizione sarà non a caso ‘Evolution’ - è stato fatto ieri in Comune: presenti i fondatori e organizzatori storici del festival, il direttore artistico Andrea Ligabue e il presidente di Ludo Labo Glauco Babini; l’assessora alle Politiche Educative, Federica Venturelli; il presidente e il direttore generale di ModenaFiere, Celso De Scrilli e Marco Momoli. Calendario alla mano, il primo appuntamento da segnarsi in agenda è il 4 aprile 2025 quando (fino al 6) Play – Festival del Gioco esordirà a BolognaFiere: qui la manifestazione avrà a disposizione una superficie di ben 32.670 metri quadri coperti (+25% rispetto a Modena), di cui 10.500 metri quadri di spazi espositivi (+20%), con un incremento del 30% dei tavoli da gioco che arriveranno ad essere oltre 3mila. Tra circa un anno, invece, dal 21 al 23 novembre 2025, Play farà tappa, come detto, nel centro storico di Modena con il nuovissimo ‘Play in the City’ (organizzato dal Comune e Ludo Labo), con una serie di iniziative declinate sulla cultura del gioco e la contaminazione con diverse realtà educative cittadine, come scuole, università e famiglie. Plaude alla decisione l’assessora Venturelli, che vede nel nuovo evento "la giusta connessione tra Play e il cuore della città, con appuntamenti diffusi in tutto il centro, in particolare nei luoghi riqualificati, nel segno del gioco e l’educazione". De Scrilli mette l’accento "sulla forte collaborazione avviata col nuovo sindaco, che porterà sempre più eventi della fiera a dialogare con il territorio".

Per il direttore artistico Ligabue "raddoppiare da uno a due appuntamenti deve essere motivo d’orgoglio per Modena. Play è cresciuta tantissimo negli anni e traslocare a Bologna significherà dare ancora più spazio agli eventi e ai giocatori. Dall’altra parte lanciare ‘Play in the city’ nel centro di Modena creerà al contempo un appuntamento unico nel suo genere, che rafforzerà il nostro intento di portare più cultura nel mondo del gioco e più gioco negli ambienti culturali".