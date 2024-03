Pluriclassi, contributi in arrivo: "Ricchezza per l’apprendimento"

Contributi per qualificare i servizi educativi delle pluriclassi. A causa del calo demografico sta aumentando l’organizzazione di pluriclassi nelle scuole primarie appenniniche, di cui ora vengono riconosciuti aspetti positivi. In Emilia Romagna sono ben 124 le pluriclassi suddivise in 61 comuni. Quattro di queste sono nell’alto Frignano: l’istituto comprensivo di Pievepelago nell’anno scolastico 2023/24 ha una pluriclasse nella sede di Fiumalbo, una nella sede di Riolunato, una nella sede di S.Annapelago ed una nella sede di Pievepelago centro.

"La pluriclasse con un numero esiguo di alunni – dicono dal Comune di Pievepelago – non deve essere vista come una debolezza bensì come una ricchezza dal punto di vista dell’apprendimento, perché tutti gli alunni possono essere seguiti in modo quasi personalizzato ed individuale. È un ambiente ottimale anche per alunni che presentano difficoltà di apprendimento, poiché sono stimolati e coinvolti in attività di gruppo, di laboratorio e vengono soprattutto valorizzate le loro potenzialità". Lo scorso anno la Regione aveva invitato i Comuni sedi di pluriclassi a presentare progettualità di territorio fondate sui Patti di comunità per implementare la qualificazione dei servizi educativi nelle aree montane, valorizzando le potenzialità del modello delle pluriclassi. Il progetto presentato dal Comune di Pievepelago è stato finanziato per un importo totale di 15.100 euro.

"Tale somma – comunica il Comune – verrà utilizzata per dare la possibilità a tutti i bambini di partecipare ad attività che il nostro territorio non offre o che comunque sarebbero a pagamento". Tra le iniziative ipotizzate, corsi sportivi (tra cui lo sci a S.Annapelago), corsi di lingue per rinforzare le motivazioni allo studio della lingua 2 come strumento comunicativo. Si cercherà di garantire agli allievi esperienze differenziate di vita ed attività che hanno come scopo, oltre alla socializzazione, l’acquisizione di cognizioni culturali integrative. Obiettivo primario resta l’educare al rispetto dell’altro, alla collaborazione e alla cooperazione; offrire una più compiuta possibilità d’integrazione ai bambini con difficoltà.

g.p.