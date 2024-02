Pneumatici tagliati a dieci auto, filmato il vandalo

Almeno una decina di auto, nel centro di Sassuolo, sono state oggetto di pesanti vandalismi nella notte tra ieri e l’altro ieri. E’ successo in particolare in piazza Risorgimento e nelle vie limitrofe, dove appunto a diverse vetture parcheggiate sono state tagliate tutte e quattro le gomme. Nessuna discriminazione tra grosse cilindrate e utilitarie: la furia cieca del vandalo non ha fatto differenze. Tra le vittime dell’autore del gesto c’è, tra gli altri, l’imprenditore sassolese Gian Luca Falleti, fondatore e titolare dell’azienda Nanoprom Chemicals, il quale nei giorni scorsi era finito sulle cronache per avere inventato un brevetto che, assieme a un brevetto giapponese, permette di sostituire componenti in alluminio con il ben più economico magnesio. Ma tornando ai fatti dell’altra sera, lo stesso Falleti racconta: "Ho visto tagliati gli pneumatici di almeno una decina di automobili, tra cui la mia Porsche e la mia Audi. Io mi chiedo come si possa anche solo pensare a compiere un gesto del genere. Personalmente sono assicurato, ma penso anche a quelle persone che si sono trovate le gomme tagliate e dovevano andare a lavorare, a una visita, insomma a fare le loro cose. Senza contare che, per ogni auto, si tratta almeno di alcune centinaia di euro di danni. E non tutti possono sempre permettersi questa spesa. Mi auguro che si possa presto risalire ai responsabili, magari anche sfruttando il sistema di videosorveglianza presente in zona". Proprio per quanto riguarda questo aspetto, anche grazie alla pronta denuncia fatta da Falleti, la polizia locale del Comune di Sassuolo si è messa al lavoro e, grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, sembra si stia stringendo il cerchio attorno al responsabile. Rimane ancora il massimo riserbo perché le indagini sono ancora in corso, ma pare appunto si tratti di una sola persona che, chissà per quale motivo, si è resa responsabile di questi molteplici vandalismi. Il giorno precedente, peraltro, sempre in piazza Risorgimento, ignoti avevano imbrattato di escrementi le portiere di un maggiolino decapottabile.